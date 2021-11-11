تبدأ من 125 جنيها.. أسعار الأحذية الشتوية النسائية في البلاك فرايدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في شهر نوفمبر من كل عام تتنافس مواقع التسويق الإلكترونية على تقديم تخفيضات البلاك فرايدي، على أسعار المنتجات لزيادة نسبة الشراء، ويبحث الأشخاص عن تلك العروض للاستفادة منها والحصول على المنتجات بأقل سعر.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أسعار الأحذية الشتوية النسائية في البلاك فرايدي، وفقًا لمتجر "جوميا" الإلكتروني.

بوت نسائي جلد باللون الأسود، بسعر 125 بدلا من 800 جنيه.

حذاء جلد باللون الأبيض، بـ 189 بدلا من 699.

بوت هافان جلد، بـ 125 بدلا من 800.

بوت نسائي عصري انيق، لونه أسود، بـ 168 بدلا من 299.

بوت باللون الأبيض، بـ 169 بسعر 499.

هاف بوت حريمي شمواة بكعب، لونه أسود، بـ 159 بدلا من 450.

هاف بوت حريمي جلد بكعب، لونه بيج، بـ 139 بدلا 400.

بوت بحزام جلد نسائي، لونه بيج، بـ 249 بدلا من 499.

بوت نسائي طويل شمواه، لونه أسود، بـ 210 بدلا من 899.

بوت فاشون لونه بيج، بسعر 149 بدلا من 499.

بوت قصير نسائي شمواه، لونه أسود، بسعر 130 بدلا من 450.

حذاء من الجلد اللامع من الدانتيل، لونه بني، بـ 233 بدلا من 799.

بوت كجوال أنيق بكعب باللون الأسود، بـ 259 بدلا من 500.

حذاء بوت طويل جلد حريمي، لونه جملي، بـ199 بدلا من 380.

هاف بوت حريمي جلد، لونه أسود، بـ 250 بدلا من 750.