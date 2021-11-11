حكاية أول امرأة صينية تسير في الفضاء: «عندها 41 سنة وتتمنى دخول جينيس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«وانغ يابينغ» سيدة تبلغ من العمر 41 عاما، كانت حديث العالم خلال الأيام الماضية، بعدما أصبحت أول صينية تذهب إلى الفضاء الخارجي وتسير فيه، وتحقق رقما قياسيا جديدا، كجزء من مهمة تستغرق 6 أشهر إلى محطة الفضاء الخاصة ببلادها، لتسجل نجاحا ملحوظا لها ولجميع نساء الأرض وبخاصة فتيات الصين، كونها أنجزت مهمة كبيرة نافست فيها الرجال، وتتمنى من خلالها أن تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

توجهت أول رائدة فضاء صينية إلى محطتي الفضاء التجريبيتين الصينيتين، برفقة زميلها تشاي تشي كانغ، وقضيا أكثر من 6 ساعات في الخارج لتركيب المعدات وإجراء الاختبارت، فضلا عن ذراع خدمة الروبوت بالمحطة، وفق لما نشره موقع «إنسايدر» الأمريكي.

انعدام جاذبية وتلويح باليد في بث مباشر

وتقتضي مهمتهما أيضًا، اختبار تكيّفهم مع العيش لنصف عام في حالة انعدام الجاذبية، ما سيشكّل تحديًا لأجسامهم، وشوهدا خلال مقطع فيديو نشرته صحيفة South China Morning Post، وهم يؤديان مهاما خارج محطتهما الفضائية، ويلوحان بـ «مرحبًا» عبر بث مباشر.

رحلة ثانية إلى الفضاء بعد 8 أعوام

وشاركت السيدة الأربعينية، في تلك المهمة عقب مرور 8 أعوام على رحلة مماثلة قامت بها في عام 2013، لتصبح ثاني «رائد» يصل إلى الفضاء، وكان الهدف من الخروج إلى الفضاء هو تثبيت عناصر جديدة «ذراع آلي خارجي»، وضمان موثوقية المعدات أو اختبار بدلات الجيل الجديد.

وخلال الرحلة السابقة، اشتهرت «وانغ» بإعطائها درسًا مباشرًا في الفيزياء عبر الفيديو لـ60 مليون تلميذ، وهو ما ستقوم به خلال تجربتها الحالية أيضا، وهذه المهمة هي الخامسة من أصل 11 أخرى مأهولة وغير مأهولة، مقررة لبناء محطة الفضاء الصينية التي من المفترض أن تكتمل بحلول نهاية 2022.