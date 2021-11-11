تحذير لأصحاب برج العقرب من 3 أيام صعبة في نوفمبر.. خطر يهدد أسركم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من النشاط والحيوية يعيشها أصحاب برج العقرب من الجنسين، خلال شهر نوفمبر الحالي، بسبب تجمع الكواكب حول البرج، حسبما ذكرت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، مؤكدة إن الحالة الفلكية لمواليد برج العقرب جيدة للغاية، «الكواكب كلها مجتمعة عند البرج وده في حد ذاته مميز وكويس جدًا ليهم».

حظوظ كثير وتحذير لأصحاب برج العقرب

وسردت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، لـ «هُن»، توقعات البرج خلال الفترات القادمة، ما بين الحُب والنجاح على المستويات الشخصية والعملية، مشيرة إلى أن أصحاب برج العقرب يتمتعون خلال هذه الفترة بالإصرار والطاقة والحماس، بسبب وجود كوكب المريخ حول البرج، «هيساعدهم يوصلوا لأهدافهم».

كما أشارت لحظوظ توطيد العلاقات واليقظة في العمل حتى يوم 24 نوفمبر الجاري، بسبب تواجد كوكب عطارد لديهم، موضحة أن أصحاب برج العقرب يتمتعون أيضًا بالجاذبية والحضور والإشراق حتى فجر يوم 22 نوفمبر، بسبب تواجد الشمس في برجهم.

أما عن حظوظ الحب، أكدت أن تلك الفترة وحتى 18 ديسمبر فترة هائلة للحب وقضاء أوقات عاطفية مميزة بين المرتبطين، ومساحة كبيرة للارتباط أيضًا، بسبب اقتران برجهم العقرب ببينوس.

أخطر 3 أيام في نوفمبر.. فشل وانفصال

حذرت «فؤاد»، أصحاب برج العقرب من عدة تواريخ بعينها، مؤكدة إنها تواريخ سيئة على أصحاب البرج بسبب حدوث خسوف للقمر، ما يجعله في وضع معاكس للعقرب: «انتبهوا ده حاجة مش حلوة».

وحذرت عبير فؤاد من أيام 17، 18 و19 نوفمبر الجاري: «انتبهوا متغامروش في أي شغل أو علاقة، ولا تتعاقدوا على أي حاجة، وخافوا من الاعتداءات والفشل أو الانفصال، اللي ممكن يحصل بسبب الخسوف»، مؤكدة على ضعف مناعتهم وحالتهم الصحية أيضًا خلال الأيام الحالية.