القبض على بيبي بوشهري بعد انتشار فيديو مخل لها.. ما الحكاية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت البلوجر الكويتية الشهيرة بيبي بوشهري، قائمة تريندات محرك البحث الشهير «جوجل»، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد إلقاء القبض عليها من قبل سلطات الأمن الكويتية، في أعقاب انتشار مقطع فيديو مخل لها، بصحبة أحد أصدقائها، قوبل برفض وغضب واسعين.

تفاصيل القبض على بيبي بوشهري

أصدرت النيابة العامة الكويتية، أمرا بضبط البلوجر والممثلة الشهيرة بيبي بوشهري وصديقها، وحبسهما على ذمة التحقيقات في واقعة انتشار فيديو مخل لهما، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أحدث جدلًا واسعًا على مدار الساعات الماضية.

وضبطت الجهات الأمنية بالبلاد، ليلة أمس، البلوجر الشهيرة وصديقها، الذي لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن، حسبما ذكرت «روسيا اليوم»، علما بأن تلك الواقعة، لم تكن المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة الكويتية، إجراءات قانونية ضد المشاهير، بسبب المحتويات غير اللائقة أخلاقيًا، التي يتم ضبطها لهم.

من هي بيبي بوشهري؟

يستعرض «هن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن بيبي بوشهري، بعد إلقاء القبض عليها، حسب حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

اسمها الحقيقي بيبي عبد المحسن.

كويتية الجنسية وتعمل ممثلة.

بلوجر شهيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بدولة الكويت.

تشتهر بنشرها صورا خاصة لها، بملابس فاضحة واستفزازية، ما يتسبب في إثارة جدل دائم حولها بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بالكويت.

أجرت العديد من عمليات التجميل، ما بين الحقن بالبوتكس والحشو وجراحات أخرى.