للأمهات العاملات.. 3 نصائح لإنجاز مهام البيت والوظيفة دون تقصير

القاهرة - سمر حسين - ماما

أن تكوني أما، إحدى أكثر التجارب والتحديات الصعبة، التي تواجه كل أنثى، فالأمهات بدورهن مسؤولات عن أمور متعددة في آن واحد، إذ يقمن بتربية الأطفال، ويعملن على الحفاظ على تماسك الأسرة بأكملها، بخلاف الأعمال المنزلية اليومية، بالإضافة إلى سعي كثير من السيدات إلى بناء حياة مهنية، لتحسين دخل الأسرة، وتوفير نفقات المنزل واحتياجات الأبناء، ما يشكل عبئا كبيرا على الأم، لذا يقدم مجموعة من خبراء علم الاجتماع حول العالم، مجموعة من النصائح لكل أم عاملة، بهدف خلق التوازن بين مهما البيت والعمل.

نصائح لإنجاز مهام البيت والوظيفة دون تقصير

إذا كنتي أمًا عاملة ولديكِ مهام كبرى داخل منزلك، يقدم إليكي موقع «life as mama» العالمي، مجموعة من الخطوات التي تساعدك على تنظيم وقتك، وخلق التوازن بين مهام عملك المهني وأعمال منزلك، دون تقصير في أي من المتطلبات اليومية على جميع الأصعدة.

1- وضع جدول منظم

التنظيم هو مفتاح أي قصة نجاح، فعندما تقومي بمهام متعددة في نفس الوقت، فلا يمكن أن تسير الأمور بسلاسة، إذا لم تكوني منظمة بشكل جيد، لذلك الطريقة الأفضل لتنظيم وقتك كأم عاملة، هي إنشاء جدول خاص بمهام يومك، وتحديثه بانتظام.

2- تقسيم الأعمال المنزلية

يجب عليكي تقسيم جدول أعمالك المنزلية، وتخصيص وقت محدد لكل مهمة، كي لا تشعرين بضغط كبير عند القيام بها، وبدلاً من تولي جميع الأعمال المنزلية بنفسك، يمكنك مشاركتها مع باقي أفراد العائلة، فعلى سبيل المثال:

اطلبي من زوجك المساعدة في الأشياء التي يستطيع القيام بها.

اطلبي من أحد أفراد الأسرة الآخرين مساعدتك.

علمي أطفالك تنظيف غرفهم، أو إخراج القمامة، أو غسل الملابس الخاصة بهم.

3- تخصيص وقت للراحة

حددي مكان هادئ لقضاء وقت الراحة الخاصة بكِ، وقللي من مصادر التشتيت من حولك، إذا كنتي ترغبين في الحصول على توازن أفضل بين العمل والحياة كأم عاملة.