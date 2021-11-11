فوائد قشر البرتقال.. خط دفاع قوي ضد فيروسات الشتاء والأمراض الخطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصنف البرتقال، ضمن فواكه الشتاء الأساسية، لما فيه من فوائد كبيرة تحمي من نزلات البرد، وتدعم المناعة، لتقف كحائط صد قوي ضد هجوم الفيروسات، لكن على عكس المتعارف عليه، يحتوي قشر البرتقال، على منافع صحية هائلة، خاصة أنه يضم في مكوناته ألياف أكثر 4 مرات من الموجودة الثمرة نفسها، بالإضافة إلى كميات أكبر من مادتي tangeretin وnobiletin، وهي مواد لها خصائص مضادة للسرطان، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.

فوائد قشر البرتقال

قشر البرتقال يقاوم السرطان، ويقلل من نمو الخلايا السرطانية.

الفلافونويدات املوجودة بكثرة في مكوناته، تساعد فيتامين «سي» في العمل بكفاءة.

ٍيقلل من فرص الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية، التي تعتبر نوع قاتل من السرطانات الجلدية، وفقا لأحدث الدراسات.

يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد والرئة.

الهيسبريدين الموجود فيه بكثرة، يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الجسم.

حل مشكلات الهضم وخفض السكر

بسبب التأثير المضاد للالتهاب في قشر البرتقال، فإنه يساعد في حل مشكلات الهضم، مثل: الحرقة والإسهال، والحالات الخفيفة من الحموضة.

يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

مكافحة العدوى والبرد والإنفلونزا.

به مضاد للأكسدة، وبالتالي يساعد في الحفاظ على الخلايا من التلف.

يقوي قشر البرتقال النظام المناعي، ويحارب الجراثيم والفيروسات.

تخفيف أعرض التهاب الشعب الهوائية