نصائح مهمة لصحة الرجال عند بلوغ الثلاثين.. لا تتهاون «هتخسر 30% من عضلاتك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«أهلا بك في نادي الثلاثين»، عبارة معتادة يستقبل بها الرجال بعضهم، عند بلوغ عتبة المحطة الأولى في العقد الثالث من عمرهم، ليفهم حديث العهد من أول وهلة، أنه أمام مرحلة عمرية مغايرة عن سابقتها، لكنه قد لا يستوعب حقيقة ما ينتظره، خاصة أن سن الثلاثين، يشهد العديد من التغيرات العقلية والجسدية، فعندها تبدأ عاصفة الشباب في الهدوء بحكم كثير من العوامل، لذا ينبغي عليه الاهتمام بصحته الجسدية، والتعامل معها بشكل أكثر جدية من مرحلة العشرينيات.

نصائح صحية للرجال عند بلوغ الثلاثين

مجموعة من النصائح المهمة، قدمها موقع «selecthealth» الأمريكي، خصيصا للرجال للاهتمام بصحتهم عند بلوغ سن الثلاثين، شرحها في 4 نقاط متنوعة لتشمل جميع أجهزة الجسم، بداية من اللياقة البدنية وصحة العضلات، وصولا إلى الصحة العقلية، سواء من خلال الأنشطة البدنية أو التغذية.

1- الحفاظ على لياقة العضلات

بمجرد بلوغك سن الثلاثين، تبدأ في خسارة ما يتراوح بين 3-5% من كتلة عضلاتك، مما يعني في النهاية، أن الرجل العادي يفقد 30% من كتلة عضلاته خلال حياته، لذا يمكنك الحفاظ على جسمك قويًا، من خلال العادات الصحية الأساسية، مثل:

تضمين البروتين الصحي المنتظم في نظامك الغذائي، مثل: الفول، والزبادي اليوناني، ومساحيق البروتين، والدجاج، أو السمك.

الحصول على قسط كاف من النوم.

وجود برنامج تمارين منتظم مع كل من تمارين القلب والقوة، التي تستهدف مجموعات العضلات المختلفة.

2- الحفاظ على صحة القلب

يمكنك الحفاظ على صحة قلبك، بتقليل كميات الكوليسترول في الجسم، من خلال:

الحصول على «أوميجا 3» في نظامك الغذائي، عن طريق تناول الأسماك، أو تناول المكملات الغذائية.

الإقلاع عن التدخين.

3- بناء عظامك

ليست النساء وحدهن عرضة لفقدان العظام مع تقدمهن في السن، تأكد من حصولك على ما يكفي من الكالسيوم، وفيتامين «د» في نظامك الغذائي.

4- الاهتمام بالصحة العقلية

اهتم بصحتك العقلية، بغض النظر عن مسؤولياتك، إذ يجب عليك تخصيص وقت، للتخلص من ضغوط الحياة، من خلال ممارسة أي من هواياتك المفضلة، أو زيارة شخص مقرب لك، أو التنزه في الطبيعة الخلابة، أو قراءة كتاب أو رواية مفضلة، إذ تساعد تلك الأمور على تقوية الصحة العقلية لديك.