طفرة جينية نادرة تغير حياة «حور»: 6 أصابع في إيد واحدة وشريان زيادة بالقلب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظلت الأم تحلم بقدوم مولودتها الأولى، وتنتظرها بفارغ الصبر، تستمع لدقات قلبها داخل رحمها، لا تطيق صبرا حتى يحين موعد ولادتها لرؤيتها وضمها لصدرها، لكنها خرجت للحياة قبل أن يكتمل نموها الطبيعي داخل الرحم، لسبب لم يتوصل له الأطباء، إذ ولدت «حور محمود» في الأسبوع الـ 32 من الحمل، بطفرة جينية نادرة غيرت حياتها بأسرها.

ولدت «حور» بنقص تنسج الإبهام، وثقب في القلب بين الأذينين، فضلا عن فقرتين ملتحمتين في منطقة الظهر، لتبدأ أسرتها رحلة العلاج منذ ولادتها من 9 أشهر.

إيمان شريف، والدة «حور»، روت كواليس حالة ابنتها النادرة، خلال حديثها لـ «الوطن»، «حور عندها 4 أصابع في اليد اليمنى ولا يوجد إبهام، وبـ6 أصابع في اليد اليسرى، وتُعرف هذه الحالة باسم الإبهام الناقص التنسج، أي أنه مفقود تماما».

شريان زيادة في القلب و6 أصابع

«حور عندها شريان زيادة من القلب للمخ، وحصلها خلل في الجينات»، بتلك العبارة واصلت الأم العشرينية سرد حالة ابنتها الوحيدة، «عندها إبهام زيادة في اليد اليسرى، والسبابة في اليمنى بتتحرك مثل الإبهام المفقود».

عملية قلب مفتوح تنفذ حياة «حور»

الطفرة الجينية التي تعاني منها الطفلة أثرت على نموها، إذ تنمو بشكل بطيء عن المعتاد، وهو الأمر الذي حير الأطباء، «مشكلتها في الثقب الموجود في القلب وحجمها الصغير، وأثناء الحمل كانت المشيمة بها شريان واحد فقط، ما يدل على وجود خلل في الجينات».

تحتاج «حور» التي تعاني منذ أن فتحت عينيها على العالم الخارجي، لإجراء عملية قلب مفتوح، وهو ما سيتم بعد زيادة وزنها: «ملهاش علاج ودكاترة القلب مستنيين وزنها يزيد ويعملولها عملية».