3 وصفات غير معتادة لعمل المكرونة في المنزل.. بالبطاطا والجرجير والبروكلي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبرالمكرونة من المعجنات التي يعشقها أغلب الناس حول العالم، إذ يفضلونها بكل أشكالها وطرق إعدادها الكثيرة والشهية، التي تتنوع من بلد لآخر، وفي مصر أيضا، تبدع ربات البيوت في تحضيرها بوصفات لذيذة ومغذية، لجذب أطفالهن على وجه الخصوص، لتناول الأطعمة داخل المنزل، بدلا من الاعتماد على الوجبات الجاهزة.

ويقدم «هن» طريقة عمل المكرونة في المنزل، بأساليب غير معتادة، منها باللحمة والبطاطا، وبالجرجير والريكوتا، وبالدجاج والبروكلي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير مكرونة باللحمة والبطاطا

لحم قطع.

بطاطس.

قرع عسل.

بطاطا.

مكرونة مرمرية.

طماطم.

بصل.

ثوم.

ديمي جلاس.

مرقة.

ورق لورا.

حبهان.

ملح.

فلفل أسود.

زيت ذرة.

طريقة عمل مكرونة باللحمة والبطاطا

تشوح قطع اللحمة مع الزعتر فى الزيت على النار.

تضاف التوابل والطماطم والبصل والثوم، ويقلب كل الخليط على النار.

يذاب الديمى جلاس فى الماء، أو المرقة وقطع البطاطس والبطاطا والقرع، ويضاف لخليط اللحمة على النار.

يضاف المزيد من الماء المغلى حسب الحاجة.

تحمر المكرونة فى الزيت، وتوضع فى بايركس.

يضاف على الوجه خليط اللحمة والخضار مع الصوص.

توضع فى الفرن، حتى تمام النضج.

مقادير مكرونة ألفريدو بالدجاج والبروكلي

¼ كيلو بروكلي مسلوق.

¼ كيلو مكرونة قلم مسلوقة.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

½ كيلو دجاج شاورما.

4 فصوص ثوم مفروم.

كوب كريمة طهي.

كوب لبن.

¼ كيلو شيدر أصفر مبشور.

ملح.

خطوات تحضير مكرونة ألفريدو بالدجاج والبروكلي

تشوح الزبدة والزيت مع الدجاج، وتتبل بملح وفلفل أسود.

يضاف الثوم والبروكلي، والجبنة والكريمة.

تضاف المكرونة وتقلب وتتبل بملح وفلفل أسود ومكعب زبدة.

ترفع من على النار، وتقدم بالهنا.

مقادير مكرونة بالجرجير والريكوتا

مكرونة.

كوب ورق جرجير بدون سيقان.

½ كوب جبن ريكوتا.

ملعقة كبيرة فلفل حار أحمر مقطع.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

شرائح بصل أخضر.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

¼ كوب طماطم شيري.

ملعقة صغيرة نشا.

كوب زبادي.

فلفل.

ملح.

بقدونس.

طريقة تحضير مكرونة بالجرجير والريكوتا