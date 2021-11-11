طليقة مصطفى فهمي تنشر فيديو من داخل شقتها: «ماسبش حاجة حتى شنطي ومجوهراتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما تزال قصة طلاق الفنان مصطفى فهمي والإعلامية فاتن موسى، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الاتهامات المتبادلة بين محامي الزوجين السابقين، بسرقة متعلقات منزل الزوجية في شارع النيل بالدقي، والموثقة في محاضر رسمية حرراها بقسم شرطة الدقي، إذ شاركت طليقته عددا من الفيديوهات المصورة من داخل منزلها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، توثق اختفاء مقنياتها الخاصة.

فيديو طليقة مصطفى فهمي من داخل شقتها

«مفضيلي كل الإكسسوارات تبعي، وكل الأشياء الخاصة، ما تركلي شيء، مفضيلي الدريسنج رووم، جيت على بيتي لأخذ أغراضي على مهلي، واللي من حقي ضل فيه، هيدا بيتي أنا، وما عندي غيره»، تقول طليقة مصطفى فهمي، خلال الفيديو الذي صورته بذاتها لتوثيق اختفاء مقتنياتها من شقة الزوجية، متسائلة: «أين متعلقاتي الشخصية؟ أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية؟ أين شنطي؟ أين مجوهراتي؟ أين إكسسوراتي؟ أين اللاب توب الخاص بي؟ أين أحذيتي الشتوية والصيفية؟ كل ده خدته معي لبنان ألبسه في خطوبة أختي؟ خلال 12 يوم فقط».

فاتن موسى تنتظر استرداد متعلقاتها

أشارت الإعلامية فاتن موسى، خلال المنشور:«أنا في شقة الزوجية الآن حسب الشرع، بعد تقديم محامية إشهاد الطلاق على عنوان شقة الزوجية هذه، وذلك لحين استرجاع واسترداد كا متعلقاتي الشخصية وحقوقي الشرعية والقانونية، بما فيهم مهري غير المقبوض بعد، وهو شقة بذات المستوى باسمي طبقا لاتفاق مصطفى فهمي، معي وبشهادة الشهود حال قيام الزوجية بداية الزواج، وتجهيزها بمنقولاتي الزوجية».

طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى

كانت طليقة مصطفى فهمي، قد أعلنت خلال بيان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في وقت سابق، كواليس طلاقها، عقب زواج دام 6 أعوام، والذي جاء غيايبيًا: «أكدت الإعلامية فاتن موسى بأنها تلقت نبأ طلاقها غيابيا، من زوجها الفنان مصطفى فهمي، عن طريق المحامية سناء لحظي، مساء أمس، وذلك بعد مراوغة، وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا»، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم بالخبر، وأنها تفاجأت بالخبر تماما، مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية.