الامارات | حبس تلميذ تونسي هدَّد أستاذه على الفيسبوك !

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس تلميذ تونسي هدَّد أستاذه على الفيسبوك ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت النيابة العمومية بالمهدية جنوبي تونس العاصمة أمرا بالسجن ضد تلميذ عمره 17 عاما، نشر تدوينة على "فيسبوك" هدد فيها أستاذه.

وحسب "موزاييك أف أم" كان التلميذ هدد أستاذه ب"معهد الشابة" حيث يدرس قبل أن يقوم بسحب التهديد لاحقا غير أنه تم الانتباه له من قبل أعوان الأمن.

ووقع توجيه استدعاء للتلميذ والأستاذ وتم فتح بحث في القضية بعد استشارة النيابة العمومية.

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