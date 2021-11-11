الارشيف / لايف ستايل

الامارات | حبس تلميذ تونسي هدَّد أستاذه على الفيسبوك !

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس تلميذ تونسي هدَّد أستاذه على الفيسبوك ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت النيابة العمومية بالمهدية جنوبي تونس العاصمة أمرا بالسجن ضد تلميذ عمره 17 عاما، نشر تدوينة على "فيسبوك" هدد فيها أستاذه.

وحسب "موزاييك أف أم" كان التلميذ هدد أستاذه ب"معهد الشابة" حيث يدرس قبل أن يقوم بسحب التهديد لاحقا غير أنه تم الانتباه له من قبل أعوان الأمن.

ووقع توجيه استدعاء للتلميذ والأستاذ وتم فتح بحث في القضية بعد استشارة النيابة العمومية.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا