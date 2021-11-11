الامارات | شاب مصري يذبح صديقه من أجل "هاتف خلوي " !

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب مصري يذبح صديقه من أجل "هاتف خلوي " ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم شاب مصري على قتل صديقه ذبحًا، بغرض سرقته، حيث استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أقوال المتهم (حسن.ت) 21 سنة، الذي قال أنه كان يمر بضائقة مالية دفعته لارتكاب الجريمة، وقال المتهم: إنه "شاهد مع الضحية هاتفا حديثا فأراد قتله بقصد سرقته"، فأعد سكينا واستدرجه إلى مكان الواقعة وباغته طعنًا وذبحا واستولى على هاتفه وباعه بقيمة 800 جنيه، ما يقارب الـ (50 دولار أمريكي) ظنا أن فعلته لن تنكشف الا أن الشرطة كانت له بالمرصاد.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب في نهاية العقد الثاني به جرح ذبحي بالرقبة وثلاث طعنات بالصدر والجانب الأيسر والبطن.

كما تبين وجود جروح باليدين إثر مقاومته للجاني، وعثر بجواره على سكين مليئة بالدماء في قطعة أرض زراعية بجوار الرشاح بقرية ناهيا، وتبين بالفحص أنه يدعى كريم عبد العاطي 16 سنة مقيم مدينة النجوم. وأقر المتهم بصحة التحريات وارتكابه الواقعة، وأمكن ضبط الهاتف لدى صاحب محل هواتف ببولاق الدكرور.

وجرى إيداع الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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