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طريقة عمل طاجن شعرية بالموزة.. في خطوات بسيطة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل طاجن شعرية بالموزة

تبحث بعض النساء عن طرق مختلفة لتحضير لحمة الموزة في المنزل، لذلك نقدم لك طريقة عمل طاجن شعرية بالموزة، بحسب الشيف شربيني، مقدم برنامج «شيف»، على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل طاجن شعرية بالموزة

المكونات

بصل.

ثوم.

كرات كرفس وجزر.

ورق لورا.

حبهان.

قرنفل.

طماطم مفرومة.

صلصة طماطم.

شعرية.

زبدة.

زيت.

ملح وفلفل.

جوزة الطيب.

بهارات لحمة.

خطوات عمل طاجن شعرية بالموزة

- تحمر الشعرية في الزيت والزبدة حتى تأخذ اللون الذهبي.

- تشوح اللحمة الموزة في الزيت، ثم يضاف البصل على اللحمة، وتتبل بكل التوابل والقرنفل والمرقة، وتقلب جيدا.

- ثم تضاف الطماطم وتترك لتنضج وتمتزج المكونات معا.

- يحضر الطاجن وتوضع طبقة من الشعرية وأخرى من اللحمة الموزة والبصل و قليل من الماء.

- تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

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طريقة عمل الموزة البتلو

موزة بتلو.

بسلة.

جزر.

زعتر.

بطاطس.

عصير طماطم.

ملح فلفل أسود.

كمون.

بصل.

مستكة.

حبهان.

ثوم.

كرات كرفس، فلفل حار.

سمنة.

كزبرة خضراء.

خطوات عمل الموزة البتلو

- تحمر الموزة البتلو من الجانبين في زيت في طاسة ساخنة.

- يفرم البصل مع الكرات والكرفس والجزر ويشوحوا مع اللحمة.

- تضاف البسلة مع مستكة وسمنة وفلفل حار وحبهان مع ملح وفلفل وفلفل حار وكمون.

- تحمر مكعبات البطاطس في زيت ثم تضاف مع عصير الطماطم أو الطماطم المفرومة مع الأعشاب.

 - تقلب كل المكونات جيدا حتى تغلي مع إضافة الكزبرة الخضراء.

 - يرفع الخليط في طاجن الفرن حتى يكتمل النضج وتقدم.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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