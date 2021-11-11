احذر تناول الفول والطعمية في الصباح: «بيخلي الدم تقيل.. وبيعمل خمول»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد وجبة الإفطار، الأساسية والأهم في يوم الإنسان؛ إذ تساعده على استكمال يومه، لذا يفضل أن تحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة، والمكونات الهامة في بناء الجسم، من الفيتامينات والمعادن الهامة، إلا أن الكثير يقعون في أخطاء اختيار تلك الوجبة، ما بين إهمالها من الأساس، أو الاعتماد على أصناف وأكلات غير صحية، قد تضر أكثر ما تفيد.

احذر تناول الفول والطعمية في الصباح على الفطار

وتعد وجبة الفول والفلافل من الوجبات الأساسية لدى الشعب المصري، خاصة «الطعمية المقلية» الجاهزة، وأطباق الفول بالزيت الحار، المُعد بالمطاعم والعربات؛ فهي كافية للكثير من الأشخاص دون النظر لمخاطرها أو مشكلاتها الصحية، مع الإفراط في تناولها.

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، من الإفراط في تناول الفول والفلافل بشكل يومي ومستمر، مؤكدًا أن تلك الوجبة تحتوي على مخاطر صحية كبيرة بسبب إعدادها من الزيت المتكرر استخدامه أكثر من مرة، حتى وإن وصل لدرجة الحرق، في بعض المطاعم والعربات.

وأوضح «الحوفي»: «الأكلة دي لوحدها بتعمل خمول كبير، بيأثر على التركيز والنشاط في الدراسة أو العمل، غير إنها بتسبب مشكلات في المعدة وعملية الهضم، بخلاف مشكلات استخدام الزيت المكرر استخدامه خلال تحضيرها».

وعن مخاطر زيت قلي وطهي الفول والفلافل، أشار استشاري العلوم الغذائية، في تصريحاته لـ«هُن»، إلى مدى خطورته على الصحة، وما يسببه من أمراض تصل حد السرطان، موضحا: «بيخلي الدم تقيل، وفيه لزوجة وده بيصعب عملية ضخ الدم في الجسم، غير مشكلات القلب والأوعية الدموية، وأخرى خطيرة بتوصل للسرطان مع الإفراط فيه».

الوجبات الأفضل في الصباح

ونصح استشاري التغذية، بتناول منتجات الألبان من الزبادي والجبن والحليب على الصباح، مع الفواكه والخضروات، وكذلك بعض لشرائح اللحوم الباردة أو السالمون البارد، لسهولة هضمهم.