دراسة: التغذية الصحية لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية للطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتمتع التغذية الصحية بتأثير إيجابي على الصحة النفسية للطفل، وذلك وفقا لما توصلت إليه دراسة حديثة أجرتها جامعة "إيست أنجليا" البريطانية على ما يقرب من 9000 طفل من حيث السعادة والقدرة على الاسترخاء والعلاقات الشخصية والعلاقات الأسرية الإشكالية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأطفال، الذين تناولوا خمس حصص أو أكثر من الفاكهة والخضروات يوميا، حصلوا على درجات أعلى من أقرانهم، الذين لم يتناولوا هذه الحصص.

ومن جانبها أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات يحتاج إلى 230 جراما من الخضروات و210 جراما من الفاكهة يوميا. وفي سن 13 عاما يحتاج الجسم إلى 320 جراما من الخضروات و300 جراما من الفاكهة للفتيات و390 جراما من الخضروات و360 جراما من الفاكهة للفتيان.