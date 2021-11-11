تعرفي على الفوائد الجمالية لمادة "نيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "myself" بأن المادة الفعالة المعروفة باسم "نيم" تتمتع بفوائد جمّة لجمال البشرة؛ حيث إنها تساعد في الحصول على بشرة نقية ونضرة تتمتع بملمس ناعم.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن هذه المادة المستخلصة من شجرة النيم (Neem Tree) الهندية تمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات ومضاد للفطريات والفيروسات، ما يجعلها سلاحا فعالا لمحاربة مشاكل البشرة المختلفة مثل البثور وحب الشباب وغيرها من الشوائب.

كما تساعد مادة "نيم" على تهدئة البشرة المتهيجة (بعد إزالة الشعر مثلا)، وتعمل على ترطيب البشرة لتمنحها ملمسا مخمليا، فضلا عن أنها توفر للبشرة حماية فعالة من المؤثرات البيئية الضارة من خلال تنشيط آليات التجدد الخاصة بالبشرة.

وأشارت "myself" إلى أن مادة "نيم" تمتاز بأنها مناسبة لكل أنواع البشرة، خاصة البشرة الحساسة.