ما أسباب آلام الأطراف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال مركز الصحة الألماني إن آلام الأطراف تندرج ضمن المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ حيث إنها تتسبب في تقييد الحركة وتمنع المريض من ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.

وأوضح المركز أن آلام الأطراف لها أسباب عدة تتمثل في العدوى كنزلة البرد والحصبة والنكاف والتهاب الدماغ المنقول بالقراد، كما قد ترجع آلام الأطراف إلى أمراض العظام كالفُصال العظمي والنقرس والروماتيزم.

ويمكن أن تشير آلام الأطراف أيضا إلى اعتلال الأعصاب المتعدد، والذي يصيب الأعصاب الطرفية بسبب داء السكري مثلا. وقد يكمن سبب آلام الأطراف فيما يعرف "بمتلازمة رينود"، وهي إحدى اضطرابات سريان الدم.

وقد تشير آلام الذراع فقط إلى التهاب أعصاب الضفيرة العضدية أو متلازمة النفق الرسغي، في حين قد تشير آلام الساقين فقط إلى التهاب العصب الوركي أو التهاب الضفيرة القطنية.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء آلام الأطراف وعلاجها في الوقت المناسب.