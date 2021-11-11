فاكهة الكاكا.. كنز من الفيتامينات والمعادن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتغذية إن فاكهة الكاكا تعد كنزا من الفيتامينات؛ حيث إنها تزخر بفيتامين A المهم لصحة العين والبشرة وفيتامين B المهم لصحة الأعصاب والقلب وفيتامين C المهم لجهاز المناعة وفيتامين E المهم لجهاز المناعة أيضا وصحة القلب وفيتامين K المهم لتخثر الدم وصحة العظام.

وأضاف المركز الألماني أن فاكهة الكاكا تعد غنية أيضا بالمعادن مثل البوتاسيوم المهم لصحة القلب والعضلات والمغنيسيوم المهم لصحة العضلات والمنجنيز المضاد للأكسدة والمهم لصحة الغضاريف.

وتمتاز فاكهة الكاكا أيضا باحتوائها على الألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم من ناحية وتساعد على إطالة الشعور بالشبع من ناحية أخرى.

ومع ذلك، تعد فاكهة الكاكا بمثابة "قنبلة" صغيرة من السعرات الحرارية؛ حيث إنها تحتوي على السكر بنسبة 15% تقريبا، وإن كانت تتكون من الماء بنسبة تبلغ نحو 80%.