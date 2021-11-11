"حلاوي وخضري".. 9 أنواع فريدة من التمور من جميع أنحاء العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

التمر من أكثر الفواكه الجافة المغذية التي تحتوي على حلاوة طبيعية، فهي لينة ومغذية وتعتبر الفاكهة المميزة في الشرق الأوسط، لهذا السبب يطلق على نخيل التمر اسم "شجرة الحياة"، حتى أنه يعتقد أن زراعة هذه الفاكهة تعود إلى 8000 عام.

ستندهش من معرفة أنه عندما يتم تجفيف التمر، فإنها تحتوي على ما يصل إلى 25 في المائة من السكر، إذا كنت تحب هذه الفاكهة، فإليك 9 أنواع فريدة من التمور من جميع أنحاء العالم يجب أن تعرفهم وفقا لموقع timesofindia.

المدجول

يزرع بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية والأردن والمغرب؛ يعتبر من أشهر أنواع التمور ويأتي باللون البني المحمر، هذا النوع من التمر له نسيج ليفي ولذيذ للغاية في الذوق.

العماني

إذا كنت تبحث عن أفضل أنواع التمور، فعليك شراء التمور العمانية، هذه المجموعة المتنوعة من التمور تعود أصولها إلى عمان والشرق الأوسط ومن المعروف أن لونها بني غامق، بالمقارنة مع التمور الأخرى، فهي كبيرة الحجم وذات طعم رائع.

دقلة نور

هذا النوع من التمور له لون بني ذهبي غامق وينشأ من طولقة وبسكرة ووادي ري في الجزائر، وشكله بيضاوي ممدود، هذه التمور ذات حجم متوسط وهي ناعمة للغاية وحلوة.

العامري

إذا كنت تبحث عن تمور حلوة إلى حد ما، فإن العامري هو النوع الذي يجب أن تجربه، يعود أصل هذا النوع إلى العراق وله شكل ممدود ولكنه بيضاوي.

الخضري

مصدره المملكة العربية السعودية، هذا النوع من التمر حلو إلى حد ما ويأتي بأحجام صغيرة وكبيرة، يحتوي على قشور في الجلد وله لون بني غامق مع عدد قليل جدًا من التجاعيد.

الزهيدي

لون الجلد بني فاتح، هذا التمر له أصوله في شمال العراق ومذاقه مثل زبدة الفول السوداني، هذه التمور بيضاوية الشكل ومتوسطة الحجم.

حلاوي

هذا النوع من التمر حساس للغاية وله أصوله في العراق، له طعم شبيه بالكراميل والعسل، ومن المعروف أنه أصغر حجمًا مقارنة بأنواع التمر الأخرى.

مزفاتي

نشأ هذا التمر في كرمان في إيران، ويتميز بطعم الكراميل والشوكولاتة، بني غامق اللون وحجمه من 2.5-4 سم.

الصفاوي

هذا النوع من التمر أحلى من الخضري، ومن المعروف أن لونه أسود داكن، يعود أصله إلى المملكة العربية السعودية وله شكل دائري بحجم متوسط.