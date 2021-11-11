«كارثة ولا مهارة».. انقسام أمهات طلبة 4 ابتدائي حول المناهج ما بين مؤيد ومعارض

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من القلق والخوف سيطرت على أمهات طلبة الصف الرابع الابتدائي، من صعوبة منهج هذا العام وعدم قدرة بعض الطلاب على المذاكرة والتحصيل الدراسي، إذ وصفت بعض الأمهات المنهج بـ«بعبع» بالنسبة للطلاب لعدم قدرتهم على استيعابه، وعلى النقيض الآخر وصفت بعض الأمهات المناهج بالجديدة التي تساعد على تنمية مهارات الطلاب الإبداعية.

آراء أولياء الأمور

منى مصطفى، ولي أمر طالب بالصف الرابع الابتدائي، أن الطلبة اندهشوا من صعوبة المنهج هذا العام، والذي لم يتناسب مع قدرات الطلاب العقلية، مضيفة أثناء حديثها لـ«هُن»، «السنة دي المنهج حشو، ده منهج مينفعش يدرس لأطفال».

وتابعت: «أنا وابني بنصوت من المنهج، والدراسات والعلوم مناهج صعبة أوي مين ممكن يذاكر المناهج دي!».

«بنتي بتقولي يارب أموت»

اتفقت معها جيهان صابر، ولي أمر طالبة بالصف الرابع الابتدائي، «طالب عنده 10 سنين إزاي يتحمل كل المناهج دي، إحنا الكبار مش عارفين نذاكر معاهم، الكارثة الكبيرة أن كتب العلوم والرياضة لم تسلم حتى الأن، المنهج حفظ مش فهم».

مأساة تعيش فيها الأم «جيهان» مع ابنتها، وهي صعوبة استيعاب المناهج: «بنتي كل يوم تقولي مش عارفة احفظ حاجة، وبضطر ادي دروس في كل المواد الدراسية، وكمان عندي طالب ثانوية عامة».

«بنتي بتقولي يارب أموت» بهذه العبارة وصفت ريم فارس، ولي أمر، المعاناة التي تعيش فيها ابنتها بسبب صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي، «بنتي مش عارفة تحفظ والكتب حجمها كبير كلها حشو، وأنا رغم إني اتخرجت من نظم ومعلومات مش عارفة أذاكر ليهم، اضطرت أديهم دروس في كل المواد».

المنهج مختلف هدفه تنمية مهارات الطلبة

ترى نجوى سيد، ولي أمر طالبة بالصف الرابع الابتدائي، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي مختلفة، «في حاجات بقرأها في مناهج الدراسات أول مرة اعرفها زي مين مؤلف النشيد الوطني، المعلومات دي لازم أولادنا يعرفوها في سن صغير علشان يعرفوا حضارة بلادهم».