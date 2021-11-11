كتالوج الحياة الزوجية السعيدة بدون مشاكل: «متستنيش الدعم الخارجي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسمت لعالمها خريطة من الأحلام والطموحات في عريس المستقبل، منذ أن تخرجت من الجامعة، لتبتعد عن مشاكل الزواج، إذ كانت تظن أن حياتها مع زوجها ستنحصر فقط على الخروج والسفر، لتصطدم بالواقع الأليم ما يجعلها تواجه منغصات ومشكلات تصل إلى الانفصال عن زوجها، لعدم قدرتها على المواجهة.

الكاتبة إيمان بسيوني، تحدثت عن كتالوج الحياة الزوجية السعيدة والناجحة دون منغصات ومشكلات، وذلك خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز» إذ قالت:«البنت بعد ما بتتخرج من الكلية بتتخيل إنها هتلبس الفستان الأبيض وفارس الأحلام، وإن الزواج مش مسؤولية كبيرة هتقدر تتخطاها، ولكن المسؤولية بتعتبر كارثة لكثير من الفتيات، نتيجة للتوقعات وعدم المعرفة الكاملة بالأحداث والضغوطات».

نصائح للزوجات

أشارت إيمان بسيوني، خلال اللقاء، إلى أنه يمكن التغلب على مشكلات الضغوطات النفسية والعصبية داخل المنزل، من خلال عدة طرق، قائلة:«بإيدينا نخلي كل الصعب هين وسهل، من خلال تبسيط الأمور والخروج من حالة التوهان، من خلال العمل على الذات عن طريق القراءة والتسلح بالعلم، مثل الفلسفة والعلوم الإنسانية التي تساعد في تخطي العقبات والمشاكل، واستكشاف الفيديوهات للحياة الزوجية السعيدة، وتنفتح بشكل صحي وعلمي على السوشيال ميديا».

وقدمت بسيوني نصائح للفتيات لإعادة اكتشاف الذات وترتيب الأولويات والأفكار، قالت:«لازم تصاحبي نفسك، وتشوفي حجم المشكلة وبسطيها، مفيش مشكلة ملهاش حل، ولا آخر المطاف، في جوازات بتنتهي بسبب عدم الوعي وفكرتها عن الجواز إنه خروج وفسح وسهر، مبيبقوش عايزين يحلوا، وكل واحد عايز يثبت إنه صح، لما تواجهك مشكلة اقعدي بالورقة والقلم وبصي على نقاط القوة والضعف».

5 نصائح للسعادة الزوجية

وهناك 5 خطوات لحياة سعيدة وناجحة، حددتها للتخلص من المشكلات الزوجية، قائلة:«اشتغلي على نفسك ومتقلليش من نفسك ونمي مهاراتك بصفة عامة من القراءة والاستكشاف، خلي عندك إيمان بحلمك وإنك هتحققيه، بلاش تصغري نفسك، متستنيش الدعم الخارجي، واكتفاء ذاتي بنفسك».