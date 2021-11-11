الامارات | «بودفِست دبي» يناقش سبل تحويل المحتوى الصوتي العربي إلى مُنتج احترافي وعالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن «بودفِست دبي» يناقش سبل تحويل المحتوى الصوتي العربي إلى مُنتج احترافي وعالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي للصحافة عن تفاصيل أجندة الدورة الأولى من «بودفِست دبي»، الحدث الرقمي الأول من نوعه في المنطقة، وأكبر تجمع للبودكاسترز العرب، الذي تنطلق فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، في 14 نوفمبر الجاري، بمقر نادي دبي للصحافة في «ون سنترال» مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة مجموعة من أبرز صناع «البودكاست» والمحتوى الصوتي العربي، وبحضور مؤسسات إقليمية متخصصة في هذا المجال، الذين يجتمعون للمرة الأولى في دبي لمناقشة مستقبل «البودكاست» في المنطقة العربية، وسبل تحويل المحتوى الصوتي إلى مُنتج احترافي ينافس المحتوى العالمي على منصات «البودكاست» المختلفة.

ويناقش الحدث، عبر جلساته النقاشية، مجموعة من التحديات التي تواجه صناعة المحتوى الرقمي عبر المنصات المختلفة، بما فيها عمليات التسويق والترويج واستقطاب الجمهور وقياس الأداء، كما سيشكل فرصة لعرض تجارب صُنّاع «البودكاسترز» العرب، ومناقشة دورهم في صناعة وتقديم محتوى صوتي عربي هادف، ومدى التأثير الإيجابي للمنصات الرقمية في الترويج للتجارب العربية الملهمة.

وحول الموضوعات التي سيناقشها الحدث في نسخته الأولى، أكدت مديرة نادي دبي للصحافة، ميثاء بوحميد، أن أجندة «بودفِست دبي» تم اختيار عناوينها بعناية لمناقشة مضمون هذه الصناعة، والتحديات التي يواجهها صناع المحتوى الرقمي، بتجمعهم للمرة الأولى في دبي، من خلال أول تجمع عربي من نوعه للبودكاسترز وصناع المحتوى الرقمي والصوتي.

وقالت: «تضطلع دبي بدور رائد على مستوى المنطقة في قيادة جهود تطوير المحتوى الإعلامي العربي، ومواكبة التطور الحاصل في التقنيات والوسائط المتعددة المستخدمة في مجال الإعلام وإنتاج المحتوى الرقمي، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة (بودفِست دبي) ليجمع (البودكاسترز) العرب عبر مختلف المنصات للتعرف إلى رؤاهم والتحديات التي تواجههم والاستماع عن قرب إلى آرائهم حول تطوير الصناعة».

من جانبها قالت مديرة تطوير البرامج والتدريب الإعلامي، محفوظة بن سلم، إن استراتيجية النادي خلال السنوات المقبلة ستركز مع الشركاء على تطوير العديد من الصناعات المرتبطة بمجال الإعلام، التي يُشكّل المحتوى الرقمي المرأى أو المسموع جزءاً كبيراً منها، ويعتبر «بودفِست دبي» من بين خطوات عديدة سيتخذها النادي في المرحلة المقبلة للعب دور محوري في تطوير تلك الصناعات، ومن بينها صناعة «البودكاست» التي تشهد نمواً مطرداً في منطقتنا والعالم.

وتبدأ جلسات «بودفِست دبي» بجلسة بعنوان «مستقبل الصوت» لمناقشة عوامل جذب الجمهور العربي إلى البودكاست، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة التي يعد تحقيق الدخل من الإنتاج أبرزها، يديرها مدرب الصوت عبدالله البغدادي.

وتسلط الجلسة النقاشية «البودكاست كسوق عمل» الضوء على الفرص الكامنة لصناع المحتوى الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدى الحاجة إلى إنتاج محتوى موسيقي عربي أكثر تنوعاً على منصات البودكاست، وتدير الجلسة مقدمة بودكاست «قهوة وخبرية» مايا حجيج.

وتحت عنوان «منصات صوتية: نافذة على المستقبل» يناقش «بودفِست دبي»، عوائد الإعلانات ونصيب منتجي البودكاست منها وكذلك المنصّة، والتحديات التي تواجه الاستثمار في صناعة البودكاست العربي، ويدير الجلسة الإعلامي نورالدين اليوسف، صاحب بودكاست «كلام أبيض».

كما سيشهد الحدث العربي الأول من نوعه على مستوى المنطقة مشاركة متنوعة من أهم صانعي البودكاست العرب، إلى جانب صناع المحتوى الصوتي العربي، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الإعلاميين والمهتمين بهذه الصناعة في المنطقة العربية.

• أشهر البودكاسترز العرب يناقشون فرص الاستثمار والتسهيلات والمزايا المقدمة.

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