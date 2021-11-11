الامارات | «الأقصر للشِّعر» يستقطب عشرات الشعراء المصريين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصر للشِّعر» يستقطب عشرات الشعراء المصريين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم بيت الشعر في الأقصر، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي، الذي يأتي تتويجاً لنشاط البيت، خلال عام كامل من الفعاليات الثقافية التي تهتم بالشعر وقضاياه، وتبحث في علاقة الشعر وتداخله مع الفنون الأخرى. وتقام الدورة الحالية للمهرجان في محافظة الأقصر، من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة 40 شاعراً من 18 محافظة مصرية منهم 27 شاعراً يشاركون للمرة الأولى، كما سيشهد المهرجان مشاركة واسعة للشباب الشعراء وتنوعاً في الأجيال وأشكال الإبداع الشعري، وسيتخلل البرنامج توقيع ستة دواوين شعرية من إصدارات دائرة الثقافة بالشارقة لعام 2021، بالإضافة إلى جلسة نقدية بعنوان «تحولات الشعر العربي».

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