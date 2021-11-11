الامارات | «سيمفونية الوطن» تستقبل زوار قصر الوطن بأجمل الأنغام

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيمفونية الوطن» تستقبل زوار قصر الوطن بأجمل الأنغام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كجزء من التجربة الثقافية المتكاملة التي يوفرها قصر الوطن، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بعروض فرقة موسيقى شرطة أبوظبي «سيمفونية الوطن» التي تعزف أجمل المقطوعات والأغاني الوطنية والتراثية المباشرة كل يوم أحد وخميس عند الساعة 12:30 ظهراً ولمدة 30 دقيقة.

وباعتباره من المرافق الفريدة التي تتيح للزوار الفرصة لاستكشاف الإرث المعرفي والتقاليد العريقة للإمارات، سيستمع الزوار لأجمل المقطوعات والأغاني الوطنية والتراثية خلال الجولة اليومية للفرقة في أنحاء القصر، حيث ستقدم نخبة من أغانيها التي تعنى بحب الوطن وتراث الدولة.

ويتيح قصر الوطن للزوار تجربة غنية تسهم في تعزيز الفهم الثقافي للدولة، وروح الأصالة والتراث، التي شكلت بوابة للنهضة والعمران والتقدم فيها. ويستقبل قصر الوطن الزوار يومياً من جميع الأعمار من الساعة 11:00 صباحاً ولغاية الساعة 7:00 مساءً. ولشراء التذاكر وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة:

www.qasralwatan.ae/en/booking.

ويعتبر قصر الوطن من المعالم الثقافية المميزة الواقعة ضمن مجمع القصر الرئاسي في أبوظبي، ويقدم القصر لزواره لمحة عميقة حول تقاليد وقيم الإمارات، حيث يحملهم في جولة تاريخية لاستكشاف الإرث المعرفي والتقاليد العريقة التي تحافظ عليها البلاد بعناية. كما يتيح القصر للزوار فرصة فريدة لاستكشاف جماليات فنون العمارة الإسلامية من خلال الأنماط والزخارف والأشكال الهندسية التي تتميز بها أروقة القصر، بالإضافة إلى مشاهدة أروع المعروضات والمقتنيات الفاخرة.

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