الامارات | إنقاذ رجل تعلق بشجرة 6 ساعات

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ رجل تعلق بشجرة 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة الأسترالية أنقذت أمس رجلاً اضطر إلى التعلق بشجرة أكثر من ست ساعات بعدما جرفت مياه الأمطار سيارته بعيداً عن الطريق في ولاية الإقليم الشمالي النائية.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن الرجل (33 عاماً) كان يقود سيارته بالقرب من نهر تود في منطقة أليس سبرينجز النائية في ولاية الإقليم الشمالي، عندما جرفت الفيضانات سيارته بعد هطول أمطار غزيرة على مدى 24 ساعة.

وأضافت نقلاً عن الشرطة أن خدمة الإطفاء في الولاية استغرقت أكثر من ست ساعات، لتجنب تعريض الآخرين لخطر الفياضانات، حتى أنقذته.

وقال القائم بأعمال مساعد مفوض شرطة الولاية كريج ليدلو إن الرجل لم يصب بأذى لكن سيخضع للفحص في مستشفى محلي، حيث نقل فور إنقاذه إلى المستشفى.

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