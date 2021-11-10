التهاب القصيبات الهوائية عند الأطفال: الأسباب والأعراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصاب بعض الأطفال بالتهاب القصيبات الهوائية، وهو ما يسبب التهابًا واحتقانًا في الشعب الهوائية، وعادة ما يحدث المرض بسبب وجود فيروس ناجم عن التهاب في القصيبات الهوائية، والذي يظهر غالبًا خلال أشهر الشتاء.

وتوجد بعض الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالتهاب القصيبات الهوائية عند الأطفال، نستعرضها خلال السطور التالية، نقلا عن «Mayo Clinic».

التهاب القصيبات الهوائية عند الاطفال

اعراض التهاب القصيبات الهوائية

في الأيام الأولى، تشبه مؤشرات وأعراض التهاب القصيبات الهوائية عند الأطفال تلك الخاصة بنزلات البرد منها:

سيلان الأنف.

انسداد الأنف.

السعال.

الحمى البسيطة.

قد يكون هناك لمدة أسبوع أو أكثر صعوبة في التنفس أو صوت صفير أثناء تنفس الطفل.

بعض الرضع يصابون بإلتهاب الأذن (التهاب الأذن الوسطى).

أسباب التهاب القصيبات الهوائية عند الأطفال

يحدث التهاب القصيبات عند التعرض للإصابة بالفيروس، وتعد القصيبات أصغر الممرات الهوائية في الرئة.

تؤدي العدوى إلى انتفاخ القصيبات والتهابها.

يتجمع المخاط في هذه الممرات الهوائية، مما يجعل من الصعب تدفق الهواء بحرية إلى الرئتين.

يتعرض الأطفال للإصابة بسبب الفيروس المخلوي التنفسي، وهو من الفيروسات التي تصيب جميع الأطفال في عمر عامين، وتحدث حالات العدوى به في فصل الشتاء.

يمكن أن يحدث التهاب القصيبات بسبب فيروسات أخرى منها الفيروسات التي تسبب الإنفلونزا أو نزلات البرد.

يمكن التعرض للاصابة عن طريق لمس الأغراض المشتركة مثل الأواني أو المناشف أو الألعاب ثم لمس العين أو الأنف أو الفم.

وعادة يصيب التهاب القصيبات الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن عامين، لأن رئتيهم وأجهزتهم المناعية لم تتطور تطورًا كاملا.

مضاعفات التهاب القصيبات الهوائية على الأطفال

تحول لون الشفاة أو الجلد إلى اللون الأزرق بسبب نقص الأكسجين.

توقف في التنفس، الذي من المرجح أن يحدث لدى الأطفال المبتسرين، ولدى الأطفال خلال الشهور الأولى من العمر.

الجفاف.

انخفاض مستويات الأكسجين والفشل التنفسي.