رئيسة تنزانيا تتصدر التريند بعد لقاء السيسي في قصر الاتحادية: فمن هي «ماما سامية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت رئيسة تنزانيا سامية حسن، تريندات محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب زيارتها إلى مصر، ومشاركتها في مؤتمر صحفي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الاتحادية، مساء اليوم.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشادت سامية حسن، بالتقدم الذي أحرزته مصر في الوقت الحالي على كافة الأصعدة، لافتة إلى أن نجاح مصر في شتى المجالات، يعد درسا ملهمًا لبلادها.

رئيسة تنزانيا تتوجه بالشكر للرئيس السيسي

كما توجهت رئيسة تنزانيا، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على جهوده الكبيرة المبذولة تجاه بلادها، فضلًا عن كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيرةً إلى أنها زارت مصر في وقت سابق، لكن تعد هذه أول زيارة لها منذ توليها رئاسة جمهورية تنزانيا.

معلومات عن رئيسة تنزانيا

وستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن سامية حسن، رئيسة تنزانيا، حسب إذاعة «بي بي سي» البريطانية.

1- من يناير مواليد عام 1960، في زنجبار، وهي الجزر شبه المستقلة قبالة سواحل تنزانيا القارية.

2- تبلغ من العمر 61 عامًا، وهي أول امرأة تتولى الرئاسة في تنزانيا، وأول رئيسة أفريقية بالحجاب.

3- درست في الإدارة العامة بتنزانيا، ومن ثم تخرجت في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

4- تزوجت في عام 1978، من أحد الأكاديميين بمجال الزراعة، يعرف باسم حافظ أمير.

5- أنجبت أربعة أبناء، منهم من تعين عضوًا في مجلس النول بالبلاد.

6- تُعرف داخل بلادها باسم ماما سامية.

7- تولت مناصب عديد في حزب تشاما تشا مابيندوزي.

8- تم وصفها من قبل جانيواري ماكامبا، أحد أعضاء البرلمان بأنها أكثر السيدات التي بُخست قيمتها داخل البلاد.

9- في عام 2015، جرى اختيارها لتولي منصب نائب رئيس البلاد.

10- في عام 2014، تولت منصب نائبة لرئيس الجمعية التأسيسية التي أنشئت لصياغة دستور جديد.

11- عُرفت بأسلوبها الهادئ في إدارة الأمور وحالات الغضب.