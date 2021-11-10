من 80 جنيها.. أرخص أسعار ملابس أطفال في 3 مواقع تسويق إلكتروني شهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تبحث الكثير من الأمهات في هذه الفترة عن أفضل العروض لشراء الملابس لأطفالهم، استعداداً لدخول فصل الشتاء.

وهذه الفترة تقدم المتاجر ومواقع التسويق الإلكترونية عروضا وأسعار مخفضة بمناسبة البلاك فرايدي الذي يحل في نوفمبر من كل شهر.

وفي هذا الصدد نستعرض أفضل العروض على ملابس الأطفال وفق ما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية.

جوميا:

- بيجامة بيتي بناتي مصنوعة من القطن باللون البينك، بسعر 159 بدلا من 325 جنيها.

- سويت شيرت أولادي بجيوب مصنوع من القطن باللون الأزرق، بـ89 بدلا من 280.

- جاكيت أولادي مخطط بمزيج من اللونين الأحمر والأسود، بـ99 بدلا 250.

- شميز بناتي بياقة باللون البيج، بـ79 بدلا من 199.

موقع نون:

- بلوفر أولادي بسبعة من الصدر باللون الأحمر، بـ 89 جنيه بدلا من 288.

- بالطو بناتي طويل واتر بروف باللون الزيتي، بـ299 بدلا من 699.

-بنطلون بناتي ضيق باللون الأسود، بـ119 بدلا من 169.

جيبة جلد بناتي باللون الأسود، بـ99 بدلا من 199.

موقع أمازون:

- بنطلون جبردين أولادي باللون الجملي، بـ129 بدلا من 249.

-كوتشي أولادي باللون الأسود، بـ190 بدلا من 599.

- بلوفر به رسومات باللون الأسود، بـ149 بدلا من 249.

- بلوفر بناتي فرو باللون البينك، بـ169 بدلا من 299.