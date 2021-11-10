تبدأ من 59 جنيها.. أرخص أسعار أطقم السفرة والأكواب للعرائس في "البلاك فرايدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بداية من الجمعة الأولى من شهر نوفمبر الجاري، بدأت المحلات والمولات التجارية في العروض وتخفيضات الأسعار بمناسبة البلاك فرايدي الذي يحل في نوفمبر من كل عام.

ولشراء أفضل المنتجات بسعر معقول وغير مبالغ فيه، يجب معرفة الخصومات والعروض التي تقدمها المحلات التجارية، خصوصا الفتيات المقبلات على الزواج.

ولهذا نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز أسعار أطقم السفرة والأكواب، في أحد المولات التجارية الشهيرة بالقاهرة.

طقم شاي 24 قطعة بورسلين لونه أبيض، بسعر 799 جنيها.

مج شوربة 4 قطعة بـ 169 جنيها.

طقم عشاء 24 قطعة، بـ 999 جنيها.

طقم مج ستاند 6 قطع، بـ 119.

طقم ميلامين ماليزي 38 قطعة، بـ 1774.

طقم كاكاو 10 قطع بورسلين، بـ 269.

طقم مج بورسلين 4 قطع، بـ 99.

طقم أركوبيركس 69 قطعة، بـ 1699 بدلا من 1950.

طقم عشاء أركوبيركس 46 قطعة بـ 1349 بدلا من 1489.

طقم كاسات عصير زجاج 6 قطع بـ 189 بدلا من 225.

طقم 6 أكواب شفاف بـ 50 بدلا من 56.

طقم سفرة 60 قطعة لونه أسود بـ 2999.

طقم توابل 7 قطع بـ 399.

طقم كاسات زجاج تركي بـ 95 بدلا من 105.

طقم كاس عصير 6 قطع بـ 75 بدلا من 95.

طقم شوب زجاج 6 قطع بـ 59 بدلا من 65.