إطلالات اليوم: إليسا تخطف الأنظار.. وهاجر أحمد ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

إليسا:

أطلت المطربة إليسا بجامبسوت كت باللونين الأبيض والأسود ومزود بإكستنشن باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

لقاء الخميسي:

وظهرت الفنانة لقاء الخميسي بفستان قصير باللونين البيج والأسود مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

هاجر أحمد:

وارتدت الفنانة هاجر أحمد فستانا باللون الأسود مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

يسرا:

كما تألقت الفنانة يسرا بفستان فضفاض بأكمام منفوشة باللون الهافان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

لطيفة:

كما ارتدت المطربة لطفة بلوزة باللون البينك مع بنطلون باللون الغامق، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ياسمين صبري:

وظهرت الفنانة ياسمين صبري بقميص مزودة بأكمام باللون البيج مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

بشرى:

أيضا ارتدت الفنانة بشرى فستانا باللون البيبي بلو بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

نسرين طافش:

وأطلت الفنانة نسرين طافش بتوب باللون البينك، ونسقت معه جينز باللون الغامق، وحذاء بنفس لون التوب، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

زينب غريب:

وظهرت الفنانة زينب غريب بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا كت باللون البينك، مكشوفا عند منطقة الصدر، ومزود بفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، وبمكياج ناعم، واختارت أن تترك خصلان شعرها منسدلا.

رضوى الشربيني:

ارتدت الإعلامية رضوى الشربيني بلوزة باللون السيلفر، مزودة بأكمام ومزينا ببعض التطريزات، مع بنطلون وحذاء باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، ومكياجا هادئا يتناسب مع إطلالتها.