طريقة تخليل الزيتون الأسود في 5 خطوات

القاهرة - سمر حسين - «الزيتون» من المقبلات الشهية، التي يفضل البعض تناولها مع الوجبات المختلفة، إذ يساعد على فتح الشهية، كما له العديد من الفوائد للجسم منها مضاد للأكسدة ويساعد على تخفيف الآلام، ويقي الجسم من أمراض القلب والعظام، لذا تستعرض «هن» خلال السطور التالية، طرق مختلفة لتخليل الزيتون، كما ذكرها الشيف شربيني على «سي بي سي سفرة».

طريقة تخليل الزيتون الأسود

لف الزيتون الأسود الطازج في قماشة نظيفة شاش أو فوطة، وربطها بأحكام بدوباره أو خيط، ثم وضعه في وعاء كبير به ماء مغلي ممسكة بطرف الفوطة المربوطة.

تركه في الماء المغلي عدة دقائق، ثم رفع الفوطة فوق الحلة حتى تصفى الماء، ثم وضعها في نفس الوعاء في الماء المغلي مرة أخرى لعدة دقائق.

رفعها لتصفية الماء جيدا ثم فتح القماشة، ووضع كمية من الملح على الوجه، ثم أغلقي القماشة، وتركها لمدة 3 أيام.

فتح القماشة بعد ذلك ووضع كمية من الملح على الوجه، ثم غلق القماشة وتركها لمدة 3 أيام.

فتح القماشة ووضع الزيتون لمدة 5 أيام أخرى في برطمان، وإضافة الملح والخل والزيتون والقليل من الماء فقط، ويمكن تناوله في آخر اليوم الخامس بعد أن يفقد مرارته.

طريقة تحضير الزيتون الأخضر

المقادير

زيتون أخضر

ماء

ملح

عصير ليمون

ثوم فصوص

كرفس

فلفل أخضر حار

عصفر

حبة البركة

زيت نباتى

خطوات تحضير الزيتون الأخضر

غسل الزيتون وشقه بالسكينة أو هرسه باليد.

خلط عصير الليمون مع العصفر وحبة البركة والملح وتقلب.

وضع الخليط على الزيتون.

إضافة الكرفس والثوم والفلفل الحار بعد شقه بالسكين.

إكمال البرطمان بالماء حتى يغطى الزيتون، ثم إضافة على الوجه قشر الليمون والزيت، وإغلاقه جيدا ويترك حتى تمام النضج لمدة شهر ونصف.