طريقة عمل الكريم شانتيه: نكهات مختلفة بوصفات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الكريم شانتيه» من أنواع الكريمات المستخدمة في إعداد الحلويات المتعددة، إذ يعطي الحلويات شكلا جميلا ومذاقا مختلف، وتقع بعض ربات البيوت في حيرة طريقة عمل الكريم شانتيه، لذا تستعرض «هن» أفضل طرق عمل الحلوى بمكونات سهلة وبسيطة، كما قدمتها الشيف سالي فؤاد، مقدمة برنامج «حلو وحادق» على «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الكريم شانتيه

بياض 2 بيضة.

إضافة قالب زبد غير مملح.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

بشر نصف ليمونة.

كوب سكر بودرة.

طريقة عمل الكريم شانتيه في البيت

وضع بياض البيض في الخلاط مع بشر الليمون والفانيليا أول خطوات طريقة عمل الكريم شانتيه .

الحرص على خفق الخليط حتى يصبح المزيج كريمي.

يضاف السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق.

تضاف الزبدة ويخفق مجددا حتى يتماسك الخليط.

يوضع الكريم شانتيه في الثلاجة بعد تغطيته.

يترك لحين الاستخدام مما يساعد على تكوين القشطة.

طريقة عمل الكريم شانتيه بالنكهات

3 أكياس ويب كريم.

الكيس الأول مع كوب لبن بنكهة الفراولة.

الكيس الثاني مع كوب لبن بنكهة التمر.

الكيس الثالث مع كوب لبن بنكهة الكاكاو.

التزيين

بولة فراولة.

بولة موز.

صوص كراميل جاهز.

صوص شيكولاتة.

حبوب الشيكولاتة الملونة.

كريز.

خطوات تحضير الكريم شانتيه بالنكهات

خلط محتويات باكو كريم شانتيه مع 1 كوب لبن بنكهة الفراولة.

يكرر ذلك مع باقي النكهات.

وضع الكريم شانتيه في أكياس حلواني.

وضع الفراولة في كأس تقديم ووضع فوقها الكريم شانتيه الفراولة، وتزيينها بالفراولة مرة أخرى.

يمكن إضافة حبوب الشوكولاته الملونة في الكأس، وإضافة له كريم شانتيه التمر وتزيينها بالكريز، للحصول على مذاق مختلف.

وضع صوص الشيكولاتة في الكأس، وإضافة له كريم شانتيه بالشيكولاتة، أو ملأ الكاسات بصوص الكراميل وكريم شانتيه التمر.