طريقة عمل الكب كيك: خطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الكب كيك» من الحلوى التي تلقى إقبالًا كبيرًا من قبل العديد من الأشخاص، وذلك لسهولة تحضيره بمختلف الطرق، ومذاقه الشهي، لذلك نستعرض لكي طريقة عمل الكب كيك، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الكب كيك

- مقادير عمل الكب كيك

2 كوب دقيق

3 بيضة

كوب لبن

كوب سكر

نصف كوب سمنة

ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

لون طعام صحي

طريقة تحضير كب كيك ملون

اخلطي الدقيق مع الملح والسكر.

اخلطي اللبن مع السمنة والبيض والفانيليا.

أضيفي خليط الدقيق لخليط البيض وقلبي.

قسمي الخليط لأجزاء ثم لوني كل جزء بلون طعام.

صبي الكب كيك في قوالب الكب كيك ألوان العجينة المختلفة.

ادخلي الكيك الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.

كب كيك جلاش بالجبنة

- مقادير عمل كب كيك جلاش بالجبنة

جلاش

جبنة بيضاء

فلفل ألوان

بصل

زعتر

طماطم

كزبرة خضراء

جزر

زيت

جبنة شيدر

زيتون أسود

فلفل

ملح

طريقة تحضير كب كيك جلاش بالجبنة

قطعي الجلاش مربعات وضعيها في صينية كب كيك مع دهنها بالزيت.

ضعي طاسة على النار، ثم ضعي زيت والجزر والبصل المفرومين مع مكعب مرقة.

اجرشي الفلفل الألوان باستخدام كبة كهربائية وضيفيه للطاسة.

استمري في التقليب مع إضافة الملح والفلفل.

أضيفي الطماطم المكعبات والزيتون الأسود.

اخلطي الخليط بعد رفعه عن النار مع الجبنة الشيدر والجبنة البيضاء.

احشي الجلاش بالخليط المعد وأغلقيه جيدا عن طريق ثني أطرافه، وادهنيه بالزيت باستخدام فرشاة.

ادخليه فرن ساخن حتى يحمر وجهه، وقدميه ساخن أو بارد.

كب كيك البيتزا

- مقادير عمل كب كيك البيتزا

هوت دوج

ثوم

زعتر

طماطم مجففة

صلصة طماطم

فلفل ألوان

زيتون

جبنة موتزريلا

العجينة:

2 كوب دقيق

كوب لبن

كوب ماء

2 ملعقة خميرة فورية

2 ملعقة زيت

2 ملعقة سكر

رشة ملح

طريقة تحضير كب كيك البيتزا

اعجني العجينة بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى تصبح لديك عجينة متماسكة.

افرديها على سطح مرشوش بالدقيق، وضعيها في قوالب الكب كيك.

على النار ضعي الثوم في زيت مع الزعتر والطماطم المجففة والفلفل الألوان والهوت دوج المفروم.

ضعي صلصة البيتزا ثم الخليط وعليه الجبنة، وادخليها الفرن حتى تنضج.