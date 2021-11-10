«منة» طفلة من الصعيد الجواني تحترف الجمباز والكيك بوكسينج والسباحة: «نفسها تبقى زي البيج رامي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على الرغم من نشأة الطفلة منة الله عماد، 8 سنوات، طالبة بالصف الثالث الابتدائي، في إحدى بلدان الصعيد وهي مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، إلا أنها اعتادت الرياضة منذ صغرها، الأمر الذي لا يمارسه الكثير من فتيات الصعيد، كما أنها شاركت في العديد من المسابقات، أحرزت منها عدة ميداليات تنوعت بين الذهبية والفضية والبرونزية.

يحكي عماد فرجاني، والد الطفلة، دكتور صيدلي ومدير مركز اللقاحات بجرجا، في حديثه لـ«الوطن»، أنه زرع في أبنائه حب الرياضة وممارستها منذ صغرهم؛ انطلاقًا من أهمية الرياضة وضرورتها لصحة العقل والبدن: «أنا وزوجتي ربينا عيالنا من صغرهم على حب ممارسة الرياضة وممارستها بشكل منتظم، حتى في فترات الدراسة برضو بيمارسوا الرياضة يومين في الأسبوع، لأن العقل السليم في الجسم السليم، ومينفعش الحياة تكون علم بس أو استثمار بس، بدنك له حق عليك.. واللي إحنا اتحرمنا منه بنعوضه في عيالنا».

التتويج ببطولة الجمهورية

مارست الطفلة «منة الله»، الرياضة وهي في سن 4 سنوات ونصف، مُشاركة في مسابقات كثيرة حصدت منها مراكز مختلفة، إلى أن توِّجت أخيرًا ببطولة الجمهورية في مسابقة القتال، المُقامة بملاعب جزيرة الزهور بمحافظة سوهاج، تحت رعاية الاتحاد العربي لتنين العرب، عام 2019، بعد أن حصدت المركز الأول.

رغم صغر سن الطفلة، إلا أنها تمارس عدة رياضات، أهمها رياضات القتال والسباحة والجمباز والكيك بوكسينج، كما أنها فازت في الأيام القليلة الماضية بالمركز الثالث على محافظة سوهاج في رياضة الجمباز، مما سبب لها بعض الحزن، إلا أن والديها عالجا هذا الأمر سريعًا، مؤكدين لها أن المشاركة في حد ذاتها شرف وبطولة: «أنا أبنائي كلهم رياضين وكلهم بيلعبوا رياضة وبيشاركوا في مسابقات، وإحنا بنرسخ فيهم ثقافة الهزيمة والفوز وحتى المشاركة فقط، ولكن في نفس الوقت المحاولة للوصول لما هو أفضل».

تطمح الطفلة في تحقيق المزيد من البطولات في الألعاب التي تمارسها كما ترغب في المشاركة في بطولات على مستوى العالم ورفع اسم مصر عاليا؛ رغبة منها في تقليد الأبطال الذين تسمع عنهم: «لما شافت البيج رامي وهو بيحقق البطولة الأخيرة وبيرفع علم مصر، أو لما بتشوف أي أبطال تاني، بتقول أنها نفسها تبقى كده، وتاخد بطولات زيهم».