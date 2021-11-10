شماتة الحبايب في انفصال منة عرفة ومحمود المهدي: «إهانة وكسرة قلب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها الفنانة الشابة منة عرفة وزوجها الفنان الصاعد محمود المهدي، على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان انفصالهما عبر حساباتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهو ما أتى بالتزامن مع التحضير للاستعدادات الأخيرة لزفافهما، ما أحدث العديد من ردود الأفعال المتباينة نحو انفصالهما، ما بين التعاطف معهما والشماتة من قبل آخرين.

استياء منة عرفة وزوجها من شماتة بعض المتابعين

وقبل ساعات قليلة، أعلن الثنائي أنباء عودتهما مجددًا، واستيائهم الشديد من قبل بعض المتابعين الذين توجهوا إليهم برسائل وعبارات حملت شماتة نحو انفصالهما الذي وقع منذ أيام، وهو ما عبروا عنه خلال منشورات لهم، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حساباتهما الرسمية.

ودونت «منة»، قائلة: «من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي ست لحظة الانفصال وخراب البيت، الطلاق يهتز له عرش الرحمن، لكن أنتم يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقة فبقى أبغض الحلال عند الله بنسبالكم نكتة أو حاجة تتمسخروا عليها، رهان بتعملوه مع بعض على أننا مش هنكمل، أو مادة خام للشماته فينا، خراب البيت عمره ماكان حاجة سهلة على الست، أوعلى الرجل أو على أهالينا».

واختتمت الفنانة الشابة رسالتها للشامتين بها وزوجها، قائلة: «في عز ضعفي وحزني وكسرتي اللي ربنا مايكتبها على أي ست مرحمتونيش ولا قدرتوا إني في موقف لا أحسد عليه وشمتانين فينا، قد إيه إنتوا ناس متعرفوش ربنا ولا في قلوبكم رحمة، اتمنوا الخير لبعض يا جماعة بلاش نشمت في بعض، لكن دي غلطتي أنا إني شاركتكم حياتي الشخصية، الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت وربنا يعينكم على نفسيتكم الجحيم دي، وعسى أن تكرهوا شي وهو خير لكم».

غضب زوج منة عرفة

وكان شارك محمود المهدي، متابعيه، عدد من الدعوات الطيبة التي توجه بها بعض الأشخاص له ولـ«منة» بالعودة، ونظير ذلك توجه برسالة حادة للشامتين بهما على الجانب الآخر، مدونًا: «في بقى زي الرسايل الحلوة دي، في عسكها رسايل مليانة حقد وفرح وشماتة ما تتخيلش إنها من إنسان والله، بس كل واحد قال كلمة تترد فيه إن شاء الله».

وتابع «المهدي» كلماته: «الحمد لله دائما ثقتي في ربنا كبيرة، وشكرًا لكل واحد اتمنى الخير لينا، ربنا يردهوله أضعاف، والعكس لكل واحد شمت ربنا يردهولك أضعاف الأضعاف».