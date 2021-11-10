للرجال.. 5 نصائح للتغلب على الخجل مع زوجتك: «بص في عينها واتعلم من غيرك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«اللي يتكسف من بنت عمه ميجبش منها عيال».. أحد الأمثلة الشعبية الشائع استخدامها للتعبير عن الخجل لدى الرجال، رغم أنه يرجع لطبيعته والبيئة التي نشأ بها، قد يراها البعض ميزة، وفي المقابل يراها آخرون عيبًا اجتماعيًا أو نقصًا في الشخصية، ما يسبب قلقًا لبعض الزوجات إذ تمنع الزوج أن يكون مبادرًا وصاحب الخطوة الأولى في العلاقة.

يرجع الخجل لطبيعة الشخص، وهو من الصفات الحميدة ولكن يفضل عدم الافراط به، حتى لا يؤثر بالسلب على الحياة الشخصية والتعامل مع الشريك، لأن الرجل يلزمه دومًا التعبير عن مشاعر الحب لشريكة حياته لاستمرار الحياة الزوجية، والخجل يمنعه من الاستمتاع بكل ما يتواجد بين الطرفين، وذلك حسبما وضح الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، والعلاقات الأسرية لـ«هن».

علاج الخجل عند الرجال في يد الزوجة بالمقام الأول

وجه استشاري الصحة النفسية النصيحة للزوجة التي تعاني من خجل شريكها، بمساعدته في التغلب على تلك الصفة، قائلًا: «لازم تديله فرصة يعبر عن مشاعره بدون نقد»، بالإضافة إلى عدم التسرع في الحكم على الرجل، ربما تكون أمر مؤقت ويعالج بمرور الوقت والمواقف، مشيرًا إلى أن بعض الرجال قد يكون التعبير عن المشاعر لديهم بشكل مادي ولكنه عاطفي، وهو ما يبحث عنه معظم السيدات.

ولفت استشاري الصحة النفسية خلال حديثه إلى أن صفة الخجل يتمناها معظم السيدات في أزواجهن، لأنه سيمنعه من ارتكاب أخطاء، ويخاف أن يظلم أحد، لذلك يجب أن تتحلى الزوجة بالصبر وتختار الوقت المناسب للحديث مع زوجها.

نصائح للرجال للتغلب على الخجل

ومن جانبه، قدم الطبيب مجموعة من النصائح للرجال للتغلب على الخجل في علاقتهم مع الشريك ممثلة فيما يلي:

- عليك إدراك أنك تعامل سيدة، ومن المفترض أنها أكثر منك خجلًا.

- حاول النظر في عين الشريك عند التحدث.

- التفاعل مع حديث الزوجة، وتجنب الصمت قدر الإمكان.

- لا تسمع لكلام الآخرين أنك شخص خجول، وحاول التصرف عكس ذلك.

- حاول أن تتعلم من رجال محيطين بك.