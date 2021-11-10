سبب بكاء بيلا حديد: مليونيرة تنهار على «السوشيال ميديا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جذبت عارضة الأزياء العالمية الشهيرة من أصل فلسطيني بيلا حديد، الأنظار نحوها على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت عدد من الصور التي ظهرت خلالها وهي منهارة من البكاء، إذ تساءل الكثيرون عن سبب بكاء بيلا حديد.

سبب بكاء بيلا حديد

وشاركت عارضة الأزياء العالمية متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عددًا من الصور التي ظهرت خلالها وهي تبكي بشدة، موضحة أنها تشعر بالوحدة، وكانت تمر بحالة نفسية سيئة، ما دفعها لنشر تلك الصور، والتعبير عن معاناتها النفسية.

ودونت «بيلا» خلال المنشور أسطر طويلة قالت خلالها: «كل البشر مختلفون، كل إنسان لديه شيء خاص وفريد ​​ليقدمه، وينسى الناس أن كل شخص يعيش مشاعر أخرى لا يعبر لأحد عنها، حيث يمكن أن يشعر أنه ضائع، مرتبك، لكنه يحاول التستر على تلك الأحاسيس بطريقة ما».

وتابعت عارضة الأزياء العالمية، قائلة: «وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية، ففي بعض الأحيان تسمع أنك لست وحدك، لكنك في حقيقة الأمر وحدك تمامًا، لقد استغرقت بضعة أيام وأسابيع وأشهر كي أشعر بالتحسن، ولكن كان لدي ما يكفي من الانهيارات والإرهاق لمعرفة ذلك، إذا كنت تعمل بجد على نفسك، وتقضي الوقت بمفردك لفهم صدماتك، والمحفزات وأن تكون دائمًا قادرًا على فهم أو معرفة المزيد عن ألمك وكيفية التعامل معه».

من هي بيلا حديد؟

- من مواليد عام 1996، أي أنها تبلغ من العمر 25 عامًا.

- والدها هو الملياردير الفلسطيني الشهير محمد حديد، ووالدتها عارضة الأزياء الهولندية يولندا حديد.

- اسمها الحقيقي بيلا خير حديد.

- هي الشقيقة الصغرى لعارضة الأزياء العالمية الشهيرة جيجي حديد.

- منذ أعوام جرى اختيار ملامحها وفقًا لمعايير الجمال بحسب معايير نظرية القاعدة الذهبية التي ابتكرها اليونانيون القدماء، إذ بلغت نسبة الـ94%، ولقبت كواحدة من أجمل النساء في العالم

- تحرص دائمًا على دعم القضية الفلسطيني والتضامن معها، والتعبير عن أصولها الفلسطينية.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» نحو 48 مليون شخص.

- تتخطى ثروتها الـ25 مليون دولار حسب الإحصائيات العالمية.