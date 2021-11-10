بيلا حديد تتصدر جوجل في السعودية: «استشهدت بمقطع فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت بيلا حديد، عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، اليوم الأربعاء، محركات بحث «جوجل» في السعودية، بعد نشر صورًا لها على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مستشهدة بمقطع فيديو لويلو، ابنة الممثل الأمريكي، ويل سميث، وحديث الأخيرة على أن الأشخاص كلهم لهم مشاعر متشابهة من الخوف والتوتر، وعدم معرفة سبب وجودهم.

بيلا حديد تتصدر جوجل

ويرجع سبب تصدر بيلا حديد التريند، أنها كتبت في تعليق مطول على صورها: «هذا إلى حد كبير كل يوم بالنسبة لي كل ليلة منذ بضع سنوات حتى الآن.. وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية.. لأي شخص يكافح، يرجى تذكر ذلك.. في بعض الأحيان، كل ما يجب أن تسمعه هو أنك لست وحدك.. لذا مني لك، لست وحدك. أحبك، أراك، وأسمعك».

وتابعت: «أريدك أن تعرف، هناك دائما ضوء في نهاية النفق، ودائما ما تتوقف الأفعوانية تماما في مرحلة ما، هناك دائمًا متسع لبدء التشغيل مرة أخرى، ولكن بالنسبة لي، كان من الجيد دائمًا معرفة إنه حتى لو كانت بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر، فإنه يتحسن إلى حد ما حتى للحظة».

نشأة بيلا حديد

نشأت بيلا حديد في لوس أنجلوس، كاليفورنيا عام 1996 فهي ابنة المطور العقاري الفلسطيني محمد حديد ووالدتها هي عارضة الأزياء السابقة يولاندا فوستر، عاشت في مزرعة في سانتا باربرا قبل الانتقال إلى مدينة نيويورك عام 2014.