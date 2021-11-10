الامارات | حمية الموز اليابانية .. طريقة سريعة لإنقاص الوزن

شكرا لقرائتكم خبر عن حمية الموز اليابانية .. طريقة سريعة لإنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار خبراء التغذية بمجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن حمية الموز الصباحية هي نظام غذائي عُرف في اليابان منذ عام 2008، ويمكن الاعتماد عليه لإنقاص الوزن بشكل سريع قبل المناسبات.

ويسمح بروتكول النظام الغذائي بتناول ثمار الموز بشكل غير محدود مع مياه فاترة أو تناولها مع الحليب على الإفطار، مع عدم التقيد باختيار طعام معين للغذاء والعشاء، ويمكن الحصول على ثمرة أو أكثر من الموز كوجبة خفيفة بين الوجبات، ولكن لا يُسمح بأي نوع آخر من الحلويات، كما يجب عدم تناول أي شيء بعد الساعة 8 مساءً، ويجب أن يذهب الشخص للنوم بحلول منتصف الليل.

ويساعد الموز في الصباح على تنشيط عملية التمثيل الغذائي والشعور بالامتلاء بسرعة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف، التي تنظم دهون الجسم، ويشترط عدم تناول شيء بعد الساعة 8 مساء.

ونظرا لأن الموز يحتوي أيضا على الكثير من الفركتوز، فلا ينبغي أن يصبح إفطار الموز عادة، ويساعد هذا النظام الغذائي على إنقاص بعض الوزن بسرعة، ولكن الجسم يحتاج إلى ممارسة الرياضة لفقدان الوزن بشكل دائم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news