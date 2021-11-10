ما السر وراء نحافة ورشاقة النساء الفرنسيات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يلاحظ الكثيرون أن النساء الفرنسيات يتميزن بالنحافة والرشاقة دائما، فما السر وراء ظهورهن بمظهر رشيق؟

يقول الدكتور ديفيد بنشيتريت، مدير عيادة إنقاص الوزن "Clinique du Poids" في باريس: "ترفض النساء الفرنسيات قبول زيادة الوزن، وذلك لأنهن يريدن أن يصبحن جميلات دائما لذا فإنهن يعتنين بمظهرهن جيدا"، وفق ما نقل موقع "webmd".

وتابع أن أسلوب الحياة الفرنسي مختلف للغاية، حيث إن الأكل تجربة ممتعة، ويحرص الفرنسيون دائما طوال الوقت على الجلوس وتناول الطعام، بالإضافة إلى إنهم يحرصون على إعداد الخبز في المنزل وتناول وجبات خفيفة جدا، وبالنسبة للأطعمة الدهنية الأخرى يتناولونها مرة واحدة كل أسبوعين والنبيذ بكميات محددة جدا.

وأضاف: هناك سر آخر لسر نحافة ورشاقة الفرنسيات وهو التحكم في حصص وجباتهن، وعادة ما يلتزم البالغات بتناول ثلاث وجبات في اليوم، بالإضافة إلى أن الزبادي هو عنصر غذائي أساسي يساعد على التحكم في جوعهن، لذا يحرصن على تناول الزبادي يوميا وغالبًا في وجبة الإفطار، وأحيانا بعد الإفراط في تناول الطعام للمساعدة في موازنة السعرات الحرارية.

وأوضح أن الزبادي هو الغذاء المثالي لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والكربوهيدرات والبروتين والدهون وهذا هو كل ما يحتاجونه في كل وجبة.

وفي معظم الأسواق الفرنسية، يحتل الزبادي ممرًا كاملاً، بينما تحتوي الأطعمة الخفيفة مثل الرقائق والمشروبات الغازية والبسكويت على مساحة صغيرة جدًا.

وذكر ديفيد أن النساء الفرنسيات لا يمارسن الرياضة بل يمشين، وهذا النشاط البدني اليومي هو أحد الأسباب التي تجعلهم يميلون إلى أن يكونوا أنحف.

وذكرت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، لـ "الخليج 365"، أن هناك عوامل عدة وراء سر رشاقة ونحافة الفرنسيات.

1- الاعتماد على 3 وجبات يوميا وبكميات صغيرة جدا.

2- تناول الطعام ببطء شديد جدا، وبالتالي يتم إشباع جوعهم سريعا.

3- تناول كميات كبيرة جدا من المياه.

4- الإيحاء بمنع المخ يعطي إشارات للمعدة إن الوجبة الذي يتم تناولها إنها وجبة شهية جدا، مع ضرورة تناولها ببطء والاستمتاع بها، وبالتالي يتم إشباع جوعهم سريعا.

5- الطعام ليس هواية لديهم، ولكنه وسيلة للتعايش.

ونصحت أخصائية التغذية العلاجية، الأشخاص الذين يريدون اتباع هذا النظام الغذائي، من استشارة الطبيب لتناول الفيتامينات اللازمة لمنع حدوث أنيميا.