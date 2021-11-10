مي عمر جذابة في أحدث إطلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت مي بإطلالة جذابة، إذ ارتدت توب كت بمزيج من اللونين الأبيض والأسود، ونسقت معه بنطلون وحذاء باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبينن، وارتدت إكسسوارات بسيطة مكونة من مجموعة أساور وساعة يد.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.