5 أسباب تجعل مواليد نوفمبر الأكثر حظا.. ما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

إذا كنت ممن يهتمون بعلم الأبراج والفلك خصوصا على الصعيد المهني والمالي والعاطفي والصحي، فيمكن للأبراج أن تخبر مواليد شهر نوفمبر بحظوظهم، وفقا لما أورد في موقع"timesofindia".

1- تحسن في ممارسة الرياضة:

الأطفال الذين يولدون في هذا الوقت تقريبًا من العام يؤدون أداءً أفضل بنسبة تصل إلى 10 بالمائة في اختبارات المهارات الرياضية مقارنة بزملائهم.

2- لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض المناعة:

من الناحية الصحية، من الرائع أن تولد هذا الشهر، إذ يعتقد الباحثون أن هذا يكون له علاقة بمستويات فيتامين (د) أثناء الحمل، حيث استفاد الأطفال المولودون في نوفمبر من أشعة الشمس الصيفية أثناء الحمل.

3- ينامون بشكل أفضل:

أظهرت إحدى الدراسات أن الأطفال في نوفمبر أقل احتمالية لإبقائك مستيقظًا طوال الليل.

4- أقل عرضة للاكتئاب:

الأطفال المولودين في نوفمبر هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب من الأطفال المولودين في الأشهر الأخرى.

5- يعيشون أطول:

الأطفال الذين يولدون في هذا الوقت من العام هم أكثر عرضة لرؤية عيد ميلادهم المائة من أولئك الذين ولدوا في الأشهر الأخرى.