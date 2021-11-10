طريقة عمل الخشاف في المنزل.. مهلبية وبرتقال وقمر الدين

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الخشاف من أكثر المشروبات المفضلة لدى كثير من الناس، خاصة المصريين، الذين يقبلون بكثرة على مدار العام، وبوجه خاص في شهر رمضان الكريم، حيث يزين موائد الإفطار، نظرا لأنه من العصائر الشهية واللذيذة، التي تفيد الجسم بشكل كبير.

ويقدم «هن» طريقة عمل المشروب الرمضاني الشهير، داخل المنزل، بأكثر من وصفة وبخطوات سهلة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الخشاف الفاخر

6 أكواب قمر الدين.

كوب قراصيا.

بلح.

كوب مشمش مجفف.

كوب تين مجفف.

كوب زبيب.

½ كوب لوز.

½ كوب فسدق.

¼ كوب صنوبر.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

طريقة تحضير الخشاف الفاخر

انقعي الفواكه المجففة في ماء، ثم اخلطيها بدون الماء.

ضيفي جزء من اللوز والفسدق والصنوبر، وقلبيهم.

ضيفي عصير قمر الدين وخففيه بماء نقع الفواكه المجففة.

ضيفي ماء الزهر وماء الورد، وزينيه بالمكسرات.

مقادير الخشاف

بلح مجفّف.

مشمش مجفّف.

تين مجفّف.

برقوق مجفّف.

زبيب.

فول سوداني مقشّر.

جوز هند.

قمر الدين محلّى بالسكر حسب الرغبة.

طريقة عمل الخُشاف

توضع المكونات معا في مشروب قمر الدين، لمدة 6 ساعات في الثلاجة.

يتم صبها في أكواب التقديم.

يتم تناول الخشاف باردا.

مقادير مهلبية بالخشاف

تين مجفف.

مشمش مجفف.

قرصيا مجففة.

بلح ناشف.

½ كوب لوز.

لبن.

نشا.

سكر.

فانيليا.

½ كوب زبيب.

خطوات إعداد مهلبية بالخشاف

اخلطي اللبن والسكر والفانيليا على النار.

ضيفى إليها الفواكه المجففة.

ضيفى النشا المذاب مع اللبن، ويقلبوا حتى الحصول على قوام المهلبية.

ضعي الخليط فى كاسات التقديم، ثم تزين باللوز والقرفة والزبيب، وتترك حتى تبرد تماما.

تقدم بارده بالهنا.

مقادير خشاف قمر الدين

مشمشية.

قراصيا.

تين مجفف.

زبيب.

جوز هند.

قمر الدين.

ماء.

سكر.

طريقة تحضير خشاف قمر الدين

تخلط كل المكونات مع بعض، ثم تقدم باردة بالهنا.

مقادير خشاف بعصير البرتقال

عصير برتقال.

قطع أناناس.

مشمش مجفف.

قراصيا.

زبيب.

لوز مقشر.

تين مجفف.

طريقة عمل خشاف بعصير البرتقال