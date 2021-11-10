علامات الحمل بولد.. ما علاقة الأنف الكبيرة بنوع الجنين؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

علامات الحمل بولد، تتحدث عنها العديد من السيدات، فور ظهور نتيجة اختبار الحمل، التي تشير إلى إيجابيته، ليبدأ تداول المزاعم دومًا حول السيدات الحوامل، وفقا للمورثات المتناقلة عبر الأجيال بخصوص جنس الجنين، من خلال بعض العلامات الخارجية، التي تظهر على ملامح الأم وهيئتها، والمتنوعة بين «أنتي مناخيرك كبيرة - تخنتي - وشك اتملى»، وغيرها من الملاحظات، التي تستند إليها بعض النسوة، لتبني التوقع الخاص بنوع الجنين، دون سند علمي أو طبي.

علامات الحمل بولد

يعلق الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، على ما بشاع بين السيدات وذويهن، عن علامات الحمل بولد، مؤكدًا إن كلها ما يتردد في هذا السياق، مجرد خرافات ليس لها أساس من الصحة، أو دليل علمي، لافتا إلى أن تغير ملامح الأم خلال فترة الحمل، بتغير حجم وجهها أو أنفها، لا يدل إطلاقًا على حملها بذكر.

شائعات عن الجنين الذكر

يرصد الدكتور عمرو حسن، خلال حديثه لـ«هن»، أبرز الشائعات التي تتداول على أنها علامات الحمل بولد، على النحو الآتي:

1- ظهور خط أسود أو داكن أسفل السرة.

2- تغير لون البول للون الداكن.

3- اختلاف في حجم الثدي.

4- زيادة نمو الشعر من حيث الطول والكثافة، والشعر الزائد.

5- ارتفاع البطن للأسفل.

6- ظهور الهالات السوداء تحت العين.

7- قلة الإصابة بالغثيان في الصباح.

8- النوم على الجانب الأيسر دائمًا.

ويؤكد استشاري النساء والتوليد، أن كل هذه العلامات السابقة، ليست أكثر من خرافات متوارثة، مصدرها السيدات، مؤكدا أنها لا تستند إلى أي مصادر علمية أو طبية.

كيف تعرف جنس المولود؟

عن الطريقة الوحيدة والصحيحة لمعرفة جنس المولود، يؤكد الدكتور عمر حسن، أن السونار هو السبيل الوحيد، لمعرفة نوع المولود، من خلال النظر لأعضائه الحساسة، ومعرفة جنسه، عقب الشهر الثالث من الحمل.