الامارات | رامي صبري يشكك في تقرير الطب الشرعي حول وفاة شقيقه

شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يشكك في تقرير الطب الشرعي حول وفاة شقيقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى الفنان رامي صبري اعتراضه على تقرير الطب الشرعي حول ملابسات وفاة شقيقه كريم صبري.

كتب رامي صبري عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أول مره اكتب بوست مش فني اسف ????

تقرير الطب الشرعي لحاله وفاه اخي الغالي كريم سيتم الطعن عليه بلجنه ثلاثيه اللي فاهم ان حق كريم هيروح يبقي بيحلم وميعرفنيش هاخد حقه وبالقانون".

وتابع: "وفي عهد رئيسنا المحترم سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي كل واحد هياخد حقه بالقانون، أخي الغالي كريم اقسم بالله اقسم بالله حقك هجبهولك الله يرحمك ويغفرلك".

يذكر أن كريم صبرى شقيق الفنان رامي صبرى توفي في الأحد 11 يوليو، إثر غرقه في ترعة المريوطية.

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