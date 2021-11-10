الامارات | الشرطة تعيد سيارة سرقت قبل 15 عامًا إلى صاحبها.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تعيد سيارة سرقت قبل 15 عامًا إلى صاحبها.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترى أحد سكان نوفوسيبيرسك الروسية سيارة مستوردة من معرض سيارات عام 2006، ثم سُرقت من مرآب منزله، إلا أن شرطة المرور الروسية اكتشفت تفاصيل السرقة ولتسلم السيارة لصاحبها بعد 15 عاماً.

وحتى تتمكن الشرطة من معرفة المالك الأصلي، كان على ضباط إنفاذ القانون الروس الاتصال بزملائهم من اليابان، حيث عثر ضباط الشرطة والإنتربول على سيارة مسروقة منذ سنوات عديدة في مدينة إيركوتسك الروسية.

ولمعرفة مالكها الشرعي من نوفوسيبيرسك، كان على ضباط إنفاذ القانون الاتصال باليابان.

وخلال الدورية، أوقف مفتشو شرطة المرور في إيركوتسك سيارة تويوتا واشتبهوا في قطع رقم "شاسيه" السيارة الأجنبية. وأكد خبراء الطب الشرعي افتراضات شرطة المرور، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد الرقم الأصلي، حيث تم محوه بالكامل.

وفتحت هيئات التحقيق قضية جنائية بموجب قانون "تزوير أو إتلاف رقم تعريف المركبة". شارك موظفو الإنتربول في متابعة القضة.

وبالتعاون مع زملاء من اليابان، وبمساعدة ممثلي الشركة المصنعة، تم تحديد الرقم الأصلي لجسم ومحرك السيارة، ثم تحديد المالك القانوني للسيارة المستوردة.

ووصل مالك السيارة الأصلي إلى مدينة إيركوتسك ليستلم سيارته ولم يصدق أنه يمكنه رؤية سيارته مرة أخرى، والتي كان نسيها لطول فترة السرقة.

قال مالك السيارة: "لم أصدق أنه تم العثور على السيارة. اشتريناها في المعرض، في تلك الأيام كانت عملية الشراء باهظة الثمن"، ثم شكر ضباط إنفاذ القانون على عملهم والمفاجأة السارة له.

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