تبدأ من 99 جنيها.. أرخص أسعار أواني الطبخ للعرائس في البلاك فرايدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بداية من الجمعة الأولى من شهر نوفمبر الجاري، وبدأت المحلات والمولات التجارية في العروض وتخفيضات الأسعار بمناسبة البلاك فرايدي الذي يحل في نوفمبر من كل عام.

ولشراء أفضل المنتجات بسعر معقول وغير مبالغ فيه يجب معرفة الخصومات والعروض التي تقدمها المحلات التجارية، خصوصا الفتيات المقبلات على الزواج.

ولهذا نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز أسعار أواني المطبخ، في أحد المولات التجارية الشهيرة بالقاهرة.

- طقم أواني 12 قطعة جرانيت + لبانة، بسعر 2599 بدلا من 3033 جنيها.

-طقم أواني جرانيت 10 قطع + مقلاة، بـ2299 بدلا من 2699.

- طقم أواني 9 قطع جرانيت، بـ1299 بدلا من 1525.

- طقم 3 مقلاة جرانيت، بـ599 بدلا من 680.

- جريل 30 سم، بـ299 بدلا من 360.

- مقلاة 28 سم، بـ265 بدلا من 318.

- طقم صواني فرن 3 قطع تيفلون، بـ249 جنيها.

- شواية جريل + قطعة توزيع، بـ165 جنيها.

- لبانة باللون الأسود بسعر 299 جنيها.

- طقم كنك استانلس 3 قطع، بـ189 بدلا من 224.

- طقم أواني طهي استانلس زهران 10 قطع، بـ2399 بدلا من 3056.

- حلة ضغط 12 لتر تيفال، بـ2499 بدلا من 2699.

- طقم توزيع زهران 6 قطع لونه أسود، بـ99 بدلا من 139.

- مقلاة كبيرة الحجم جرانيت، بـ299 بدلا من 380.

- طقم بيتزا قطعتين، بـ99 بدلا من 208.

- مقلاة تحمير + شبكة تحمير هدية، بـ119 بدلا من 182.

- طقم كسرولة قطعتين، بـ99 بدلا من 147.

- طقم حلة شاورما 4 قطع بـ777 بدلا من 927.

- طقم توزيع استانلس بالإستاند 7 قطع بسعر 189 جنيها.