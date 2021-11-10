مكاسب طليق منة عرفة في فترة الزواج.. مليون متابع وأرباح خيالية للفيديوهات (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يمر أكثر من 4 أشهر على عقد قران الفنانة الشابة منة عرفة، على الفنان محمود المهدي، بعد أشهر قليلة من إعلان خطبتهما المفاجئة، حتى يصدم الثنائي الجمهور بخبر طلاقهما، قبل حفل الزفاف بمدة ليست طويلة، ما أثار الجدل حولهما، وسط تساؤلات عن تفاصيل العلاقة السريعة والمفاجئة، التي انتهت بدون ذكر أسباب مُقنعة للمتابعين، لدرجة أن البعض اتهمهما بأن إعلان الانفصال مجرد «تمثيلية»، لتصدر التريند قبل حفل الزفاف، خاصة أن الثنائي تصدرا بالفعل محركات البحث، وقوائم الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدأ البحث عنهما، وعن تفاصيل علاقتهما، متسائلين عن مكاسب طليق منة عرفة بعد الزواج.

مكاسب طليق منة عرفة بعد الزواج.. عدى المليون

على الرغم من إعلان محمود المهدي، خبر الانفصال، مؤكدًا إن طباعة وتقاليده الشرقية، لا تتناسب مع طبيعة عمل منة عرفة، وطموحاتها، إلا أنه لم يحذف صورهما الرومانسية سويًا، ما زاد الشكوك حول حقيقة الانفصال، واقتناع البعض أن القرار المعلن ورائه قصة مختلفة.

ربما يعد أحد مكاسب طليق منة عرفة، الذي بدأ مشواره الفني مؤخرًا، زيادة عدد متابعيه بصورة بالغة، فبعدما كان يتابعه نحو 5 الآف متابع فقط عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وصل عدد المتابعين خلال فترتي الخطبة وعقد القران، إلى مليون و100 ألف متابع.

أرباح خرافية بسبب زيادة عدد المتابعين

بالتوازي مع زيادة عدد متابعيه، التي فاقت المليون متابع، ارتفعت مكاسب طليق منة عرفة، بعدما ضخ بقوة العديد من مقاطع الفيديو والمنشورات، حتى قفزت أرباح المنشور الواحد على صفحته الرسمية على إنستجرام، من 2218 دولار (35 ألف جنيه مصري)، إلى 3700 دولار(58 ألف جنيه مصري)، وفقًا لما رصده موقع «influencermarketinghub».

وكان الفنان محمود المهدي، أعلن بشكل مفاجئ انفصاله عن الفنانة منة عرفة، دون توضيح أسباب، إذ قال عبر حسابه على «إنستجرام»: «كل حاجة قسمة ونصيب.. وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا»، ومن جانبها ردت الأخيرة عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، قائلة: «كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال وربنا يوفق الجميع».