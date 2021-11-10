الامارات | فيديو لطفل شجاع يدافع عن نفسه ضد هجوم قطيع من الكلاب

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لطفل شجاع يدافع عن نفسه ضد هجوم قطيع من الكلاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطيع كبير من الكلاب يهاجم تلميذًا صغيراً، وقد صوره أحد السكان المحليين في قرية ياقوت في روسيا.

وأظهر الطفل الصغير شجاعة كبيرة ولم يهرب من الكلاب، لكنه اتخذ مواقف دفاعية وقاتل بصمت الكلاب العدوانية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي على هجوم المجموعة. وفقًا لشهادات من السكان المحليين، فإن الطفل بخير.

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