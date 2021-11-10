بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تثير الجدل بـ«حقنة» في رأسها.. «أنتي بتعملي إيه؟» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت داخل عيادة التجميل الخاصة بـ شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، أثناء خضوعها لحقن رأسها وشعرها بالبلازما.

بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تخضع لحقن بلازما

ظهرت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، جالسة على أحد المقاعد الطبية داخل العيادة، ويقف أمامها طبيب التجميل، أثناء قيامه بحقن فروة رأسها، في حين تتسائل شام الذهبي، عن تفاصيل ما تخضع له صديقتها المغربية، ليجيبها الطبيب على الفور: «بنعمل بلازما، وبنعمل بوستينج، لتحسين وتقوية الشعر».

وأثار حقن الفنانة المعتزلة زوجة الفنان الشهير، الجدل المقرون بكثير من علامات الاستفهام، عن تفاصيل المادة التي ضخت في رأسها، إذ جاءت كثير من الأسئلة مقتضبة، في جمل محددة: ما هي حقن البلازما؟ وما فائدتها للشعر؟

ما هي حقن بلازما الشعر؟

حقن البلازما التي خضعت لها بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، عبارة عن سائل أبيض يتكون من ماء، وبروتينات، وأيونات غير عضوية، ومواد عضوية، وغازات مذابة، يعطي سيولة للدم ويسهل حركته، يسهل عملية نقل الغذاء للخلايا، ونقل نواتج عملية الأيض، إذ تقوم تلك المادة بتجديد الخلايا، وتحفيز إنتاج الكولاجين والبروتين، لتقوية فروة الرأس، وإنبات الشعر من جديد، وتغذيته بشكل سليم.

أزمة كبيرة وإجراءات طلاق

شهجت الفترة الماضية، توترا في علاقة الفنان تامر حسني، وزوجته بسمة بوسيل، إذ ضجت حياتهما بمشكلات كبيرة، وصلت إلى الحديث عن الانفصال، قبل أن يبادر الزوج المصري بمعاتبة زوجته المغربية، بعدما أعلنت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»، انفصالهما، وبدء إجراءات الطلاق.

وعاتبها حسني، بأنها ما كان يجب أن تنشر مشكلاتهما العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان من الممكن أن تنتهي خلافاتهما عبر الهاتف، كما اعتذر لها، عما يمكن أن تكون قد فهمته بشكل خاطئ بسبب شهرته، وسرعان ما عادت المياه إلى مجاريها، وتصالحا، وعادا إلى بعضهما مجددا.